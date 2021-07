Ewa Minge i Allegro wspólnie ocenili projekty modowe. Oto wyniki inicjatywy Allegro Projektownia

Allegro Projektownia, Ewa Minge, fot. Allegro

Długi wiosenny płaszcz i wygodny plecak zostały wyróżnione przez jurorów i internautów. Na najpiękniejsze polskie projekty głosy oddało aż 5 tysięcy osób, a w konkursie “Allegro Projektownia” dla zwycięzców przygotowano nagrody o łącznej wartości miliona złotych.

Program “Allegro Projektownia” to projekt mający na celu wspieranie młodych polskich marek modowych. Do udziału w nim zakwalifikowało się ponad 100 polskich firm. Finalnie eksperci wskazali 30 produktów, na które później mogli głosować internauci. Łącznie oddano ponad 5 tysięcy głosów, a jury pod przewodnictwem Ewy Minge i użytkownicy Allegro wybrali dwie zwycięskie marki.

Nagrodę Główną otrzymała firma EKOSAN1 za długi płaszcz dzianinowy marki Nashani. Nagroda publiczności powędrowała natomiast do Ella Baggage, producenta torebek i plecaków. Stawialiśmy na produkt z potencjałem, który między innymi dzięki swojej filozofii, przemyślanym założeniom i ogromnej pasji da w połączeniu ze wsparciem Allegro prawdziwy, spektakularny sukces - powiedziała Ewa Minge, projektantka mody i ambasadorka akcji.

Unikalność i oryginalność

Eksperci wchodzący w skład jury konkursu “Allegro Projektownia” oceniali przede wszystkim unikatowość i oryginalność towaru na rynku modowym, jakość wykonania, proces produkcji i potencjał sprzedażowy produktu. Płaszcz został zaprojektowany przeze mnie oraz uszyty w naszej małej, ale bardzo prężnie rozwijającej się pracowni, która z roku na rok powiększa się o zasoby szwalnicze, jak i siłę pracowniczą. Oryginalne okrycie wierzchnie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony klientek, dlatego uważam, że posiada duży potencjał sprzedażowy. Materiały, które wykorzystałam do stworzenia tego projektu, to w 100% polskie dzianiny od łódzkich producentów - mówi zwyciężczyni plebiscytu, Anna Sienica, założycielka marki Nashani.

Podczas gdy jury konkursu stosowało się do jasno wyznaczonych reguł i analizowało projektowy potencjał, internauci wybierali towar, który najbardziej przypadł im do gustu. Użytkownicy Allegro postawili przede wszystkim na wygodę i funkcjonalność, wybierając poręczny plecak marki Ella Baggage. Bardzo ciężko wyróżnić się na rynku modowym spośród tak dużej konkurencji i importowanych produktów. Dzięki Allegro mamy możliwość dotarcia do szerokiej grupy odbiorców i zaprezentowania swoich produktów - dodają Joanna i Bartłomiej Masiarkowie, właściciele marki Ella Baggage.

17 tysięcy wizyt w plebiscycie Allegro Projektownia

Plebiscyt “Allegro Projektownia” cieszył się bardzo dużą popularnością - na stronie konkursowej odnotowano ponad 17 tysięcy wizyt. Najlepsze ze zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez użytkowników zostały nagrodzone wakacyjnymi zestawami. Mocno wspieramy młode polskie marki i fakt, że do udziału w plebiscycie zgłosiło się ich aż 100, bardzo nas cieszy. Duże zainteresowanie twórców i użytkowników sprawia, że projekt śmiało możemy uznać za sukces i już myślimy o kolejnych akcjach specjalnych - podsumowuje Celestyna Lendo-Zachariasz, dyrektor segmentu moda w Allegro.