Ewelina Jaskuła jako PR Account Manager w Good One PR

Ewelina Jaskuła, PR Account Manager, Good One PR

Ewelina Jaskuła awansowała w agencji Good One PR na stanowisko PR Account Managera. Wcześniej pracowała jako Senior Account Executive. Oprócz dotychczasowych obowiązków związanych z obsługą klientów, będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych, organizację pracy zespołu oraz szkolenia.

Związana z Good One PR od kwietnia 2016 roku, Ewelina Jaskuła jako Account Manager będzie kontynuować dotychczasowe działania dla obecnych klientów - Würth Polska, Piotr Sierpiński, Moc Soków, Kontigo oraz Centrum Medycznego CMP. Dodatkowo będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych klientów oraz organizację pracy zespołu. Zajmie się także prowadzeniem szkoleń, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Jaskuła posiada niemal 8-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań PR. Karierę zaczynała w Business Center Club i Edipresse Group. Następnie pracowała w dziale PR Centrum Medycznego Sir Med oraz agencji FleishmanHillard. Realizowała kompleksowe kampanie PR dla klientów, takich jak m.in.: Nivea, Nestle, TK Maxx, Max Kuchnie, Velis Real Estate Tech, Optima Plus czy Funtronic. Jest absolwentką kierunku komunikacja społeczna i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Good One PR to agencja strategicznego zarządzania komunikacją, obecna na polskim rynku od ponad 10 lat. Agencja jest częścią grupy Good One, dzięki czemu zapewnia kompleksowość usług poprzez dostęp do specjalistów z pozostałych obszarów komunikacji, takich jak: digital, social media, SEO i SEM. Siedziba główna firmy mieści się w Warszawie, na Żoliborzu. Oddział lokalny znajduje się w pierwszym pop-upie biurowym we Wrocławiu o nazwie „Pod Ciśnieniem”. Good One PR jest jedną z najlepiej ocenianych agencji w ubiegłorocznym badaniu Kantar Polska, a realizowane przez nią projekty zostały nagrodzone w konkursie Złote Spinacze 2020.