Facebook Business Suite. Czym jest to nowe narzędzie dla małych i średnich firm?

fot. Max Bender | Unsplash

Z trzeciej edycji raporty "State of Small Business" przygotowanego przez Facebooka we współpracy z Bankiem Światowym oraz OECD, wynika, że świat stopniowo wychodzi z pandemicznego kryzysu. Odsetek przedsiębiorstw, które zawiesiły działalność w ciągu dwóch miesięcy spadł z 26 proc. do 16 proc.





Sytuacja wciąż nie jest jednak różowa. Aż 58 proc. firm działających na Facebooku odnotowało bowiem mniejsze przychody niż w 2019 roku, a co trzecia (33%) była zmuszona zredukować zatrudnienie. Mimo że nie jest w stanie zrównoważyć wszystkich strat, e-commerce wyraźnie jednak zyskuje. 45% małych i średnich przedsiębiorstw podało, że ponad 1/4 ich sprzedaży odbywa się kanałami cyfrowymi, podczas gdy w 2019 roku - jak podaje raport Future of Business - było to 37% w 2019 roku.

Z kanałów cyfrowych korzystają także MŚP, które zostały zmuszone do zamknięcia. 25 proc. zamkniętych przedsiębiorstw zadeklarowało, że buduje stronę internetową lub rozwija swoją obecność online.

Facebook, który w "zwalczaniu skutków kryzysu" widzi kolejne źródło potencjalnych przychodów, uruchomił więc Facebook Business Suite - nowe narzędzie ułatwiające firmom zarządzanie stronami lub profilami na różnych aplikacjach Facebooka (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger). Jak może przydać się firmom?

Julia Feliks

Social Media Manager

Veneo

Od początku pandemii Facebook stara się pomagać małym biznesom zminimalizować skutki kryzysu oraz znaleźć nowe sposoby sprzedaży i docierania do klientów online. Programy grantowe, poradniki, szkolenia, karty podarunkowe, Facebook Shops itd.

Kolejnym krokiem jest uruchomienie narzędzia Facebook Business Suite, które ma ułatwić firmom zarządzanie wszystkimi platformami (FB, IG, Messenger) z poziomu jednego "multinarzędzia".

Działanie FBS jest proste i oszczędzi wiele czasu małym firmom, które same zarządzają profilami firmowymi. Umożliwia publikowanie w tym samym czasie zarówno na FB, jak i IG oraz zarządzanie wszystkimi postami w jednym miejscu. Agreguje również wszystkie powiadomienia oraz alerty z platform w jednym miejscu, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą szybciej odpowiadać na zapytania klientów i być z nimi w stałym kontakcie. Co więcej, w jednym miejscu znajdziemy wyniki reklamowe z FB, jak i IG. A jak podają źródła, już niedługo multinarzędzie, może mieć funkcję, jakiej nie doczekaliśmy się jeszcze w Menadżerze, czyli integrację z aplikacją WhatsApp. Stanie się wtedy jedynym narzędziem, z którego będzie można zarządzać wszystkimi platformami giganta.

Dla kogo jest więc FBS? W aktualnej formie - dla małych biznesów oraz osób nie używających Menedżera i Creator Studio, aby mogły sprawniej, efektywniej i w prostszy sposób działać w socialowej sieci. W przyszłym roku (jak planuje sam Facebook ) ma być to również narzędzie dla większych, czy tak jednak będzie, czas pokaże.