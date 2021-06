Facebook chce wprowadzić reklamy do wirtualnej rzeczywistości

Facebook | Kon Karampelas | Unsplash

Facebook chce rozpocząć monetyzację swojego systemu do wirtualnej rzeczywistości - Oculus Quest, ale póki co idzie słabo. PO ogłoszeniu, że w nadchodzących tygodniach reklamy zaczną pojawiać się w grze Resolution Games Blaston, spotkał się z taką krytyką, że plany odwołał. Reklamy, według zapowiedzi, miały pojawić się również w dwóch innych aplikacjach, ale tutaj - na szczęście dla Facebooka - konkrety nie padły.

Facebook wprowadził reklamy w aplikacji mobilnej Oculus w zeszłym miesiącu i od 2019 roku już wykorzystuje dane płynąc Oculusa do targetowaniaareklam na Facebooku, ale na główną platformę Oculus VR dopiero teraz przychodzi czas. Na razie to podejście jest więc testowane.

Kiedy zobaczymy, jak przebiega ten test i uwzględnimy opinie od programistów i społeczności, przedstawimy więcej szczegółów na temat tego, kiedy reklamy mogą stać się szerzej dostępne na platformie Oculus i w aplikacji mobilnej Oculus – napisała firma na blogu.

Podobnie jak w przypadku innych aplikacji Facebooka będzie można blokować wyświetlanie określonych postów lub firm w boksach reklamowych.

Facebook twierdzi, że nie zmieni się też sposób, w jaki zbiera lub analizuje informacje o użytkownikach, podkreślając przy tym, że niektóre z najbardziej wrażliwych danych – takie jak nieprzetworzone obrazy z kamer gogli Oculus oraz informacje o wadze, czy wzroście użytkowników – pozostają wyłącznie na ich urządzeniach i nie ma żadnych planów, by targetować reklamy na podstawie danych o ruchu lub nagrań z asystenta głosowego.

Użytkownicy będą mogli kliknąć reklamę i otworzyć ją lub zapisać link na później. Pierwsza opcja uruchomi stronę docelową w przeglądarce internetowej Oculus Quest, a druga zapisze reklamę w sekcji Quest in-VR i aplikacji mobilnej Oculus Explore. Deweloperzy dostaną udział w przychodach z reklam w swoich aplikacjach, ale Facebook nie ujawnia, jaki będzie to procent.

Ogólnie, w tym temacie wciąż jest wiele niewiadomych. Facebook nie określił też, czy reklamy mogą ostatecznie pojawić się w środowisku Oculus Home, nie podał również nazw dwóch kolejnych aplikacji, w których pojawią się reklamy. a z jednej - jak wspomnieliśmy wyżej - się wycofał.

Obecnie inwestujemy w dyskretne reklamy jako nowy sposób dla programistów na tworzenie firm – i chociaż nie jesteśmy jeszcze gotowi, aby je przetestować, badamy również nowe formaty reklam, które są unikalne dla VR.

Facebook twierdzi, że reklamy są częścią próby znalezienia opłacalnych opcji biznesowych w rozwijającej się, ale wciąż trudnej w monetyzacji sferze VR, na której Facebook dominuje dzięki zestawowi Oculus Quest 2. Dostępny za 299 USD jest jedną z najtańszych opcji na rynku. Chociaż w przyszłym roku może konkurować z Sony PlayStation VR drugiej generacji. Ale to i tak niewiele, bo jeszcze przed chwilą konkurentów było więcej. Twórca Vive HTC wycofał się jednak z rynku, nazwając tanie zestawy konsumenckie Facebooka „sztucznie subsydiowane” modelem reklamowym.

I faktycznie, Facebook powoli, ale konsekwentnie wzmacniał powiązania między swoją centralną działalnością a Oculusem. W zeszłym roku zaczął wymagać logowania do Facebooka dla zestawów Quest (chociaż użytkownicy mogli utrzymywać oddzielne profile i używać pseudonimów). Dodanie reklam nie jest jednak zaskakującym posunięciem, choć już teraz widać, że łatwo nie będzie.

Facebook musi zaadresować ogólne obawy dotyczące „Big Tech”, które w sferze VR są bardzo głośne. Twórca Oculusa - Palmer Lucker, obiecał kiedyś, że Oculus nie będzie „wyświetlał Ci reklam” w VR, ale on (wraz z innymi wczesnymi dyrektorami Oculusa) już od wielu lat nie ma z firma nic wspólnego. Pytań pozostaje jednak mnóstwo: od tego, jakie reklamy powinny zostać dopuszczone do wyświetlania, aż po to, kto powinien o tym decydować, a odpowiedzi Facebooka coraz bardziej przestają się podobać.