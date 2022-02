Facebook i Instagram znikną?

Facebook | fot. Allie | Unsplash

Meta powiedział, że rozważa zamknięcie Facebooka i Instagrama w Europie, jeśli nie będzie mógł dalej przesyłać danych użytkowników do USA. Czy jednak to to ostrzeżenie można brać poważnie?

Organy regulacyjne w Europie opracowują obecnie nowe przepisy, które będą dyktować sposób przesyłania danych użytkowników UE przez Atlantyk, co znacznie utrudni działalność operacyjna giganta.

Jeśli nowe transatlantyckie ramy przesyłania danych nie zostaną przyjęte i nie będziemy mogli nadal polegać na SCC (standardowych klauzulach umownych) lub innych alternatywnych środkach przesyłania danych z Europy do Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie nie będziemy w stanie oferować w Europie szereg naszych najważniejszych produktów i usług, w tym Facebooka i Instagrama.

Firma dodała, że „wpłynęłoby to istotnie i niekorzystnie na naszą działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne”. Co na to Komisja Europejska? Stanowisko regulatorów jest jasne i nie pozostawia wątpliwości, że: "Meta nie może szantażować UE, by zrezygnowała ze swoich standardów ochrony danych. (...) opuszczenie UE byłoby ich stratą”.

Rzecznik Meta w poniedziałek w rozmowie ze stacją CNBC przyznał, że firma nie ma ochoty i nie planuje wycofania się z Europy, "ale prosta rzeczywistość jest taka, że Meta i wiele innych firm, organizacji i usług polega na transferze danych między UE a USA w celu obsługi globalnych usług".

Irlandzka Komisja Ochrony Danych wszczęła dochodzenie w sprawie transferów danych kontrolowanych przez Facebooka z UE-USA i zasugerowała, że SCC w praktyce nie mogą być wykorzystywane do przesyłania danych UE-USA, powiedział Nick Clegg, wiceprezes Facebooka ds. globalnych i komunikacji. wpis na blogu w tym czasie, dodając, że "chociaż takie podejście podlega dalszemu procesowi, jeśli zostanie zastosowane, może mieć dalekosiężny wpływ na firmy, które polegają na SCC i na usługach internetowych, z których korzysta wiele osób i firm".

Jeśli SCC nie mogą być wykorzystywane jako podstawa prawna do przekazywania danych, Facebook musiałby oddzielić większość gromadzonych danych o użytkownikach europejskich. DPC może nałożyć na Facebooka grzywnę w wysokości do 4% jego rocznych przychodów lub 2,8 miliarda dolarów, jeśli nie zastosuje się do tego.

Czy groźby Facebooka należy traktować realnie?

Ostrzeżenia Mety brzmią dość buńczucznie, zwłaszcza w kontekście wydarzeń z ostatniego tygodnia, kiedy to kurs jej akcji spadł o ponad 20% po informacji o rozczarowujących wynikach. Firma odnotowała bowiem, po raz pierwszy w swojej historii, spadek liczby dziennych użytkowników, potwierdzając tym samym obawy związane z tym, że weszła w okres stagnacji.

Spadek spowodowany był - jak podano - zmianami w polityce prywatności Apple'a, problemami z łańcuchami dostaw oraz inflacją, ale trudno nie myśleć, że także rosnącą presją ze strony TikToka. W tym świetle groźby Mety o wycofaniu swoich usług z Europy brzmią umiarkowanie realnie.