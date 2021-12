Facebook ma za sobą trudny rok. Jaki będzie kolejny?

Facebook | fot. Glen Carrie | Unsplash.

Meta, czyli niegdysiejszy Facebook, ma za sobą kolejny trudny rok, w którym tylko potwierdził swoją pozycję naczelnego łotra w Dolinie Krzemowej. Jaki będzie kolejny? Plany zbudowania Metaverse'u, czyli świata wirtualnej rzeczywistości, który miał być ucieczką do przodu, nie nastrajają pozytywnie.

Historia Facebooka obfituje w skandale. Mieliśmy już Cambridge Analytica, Russiagate, fake newsy i wiele innych, a w 2021 do tego zestawy doszły kolejne, kiedy sygnalistka, Frances Haugen, ujawniła wewnętrzne dokumenty, które pokazały niektóre z wewnętrznych mechanizmów działania Facebooka i to, jak wiele firma wiedziała o szkodliwych skutkach jego platform na użytkowników i społeczeństwo.

Rewelacje Haugen, po raz pierwszy opublikowane przez dziennikarzy Wall Street Journal, pokazały, że Facebook - mimo że miał i wiedzę na ten temat i środki, by swój wpływ łagodzić - zdecydował się tego nie robić w imię korporacyjnych interesów.

Wpływ Instagrama na nastolatki jest zgubny

Dokumenty pokazały m.in., że od co najmniej 2019 r. Facebook badał negatywny wpływ Instagrama na nastoletnie dziewczęta, potwierdzając tezy o zgubnym wpływie platformy na ich zdrowie psychiczne, a mimo to publicznie zaprzeczał, że tak było. Te rewelacje skłoniły Kongres do wezwania kierownictwa firmy na wielokrotne przesłuchania na platformie i nastoletnich użytkowników.

Facebook - by nie rozjuszać regulatorów - wstrzymał wtedy swoje plany uruchomienia wersji Instagrama przeznaczonej dla dzieci i wprowadził nowe środki bezpieczeństwa zachęcające użytkowników do robienia przerw, jeśli korzystają z aplikacji przez dłuższy czas. Jednak gdy, dyrektor wykonawczy Instagrama Adam Mosseri zaproponował powołanie niezależnego organu, którego zadaniem będzie bardziej kompleksowa regulacja mediów społecznościowych, politycy nie kryli dezaprobaty, stwierdzające, że czas samoregulacji się skończył.

Ale to niejedyne, choć najczęściej powtarzane z rewelacji sygnalistki. Haugen twierdziła też, że zmiany w algorytmie Facebooka, które ułatwiały szerzenie dezinformacji, prawdopodobnie ułatwiły atak na Kapitol. Skrajnie prawicowi użytkownicy serwisu przez kilka tygodni otwarcie bowiem sugerowali, że 6 stycznia wybuchnie tam chaos.

Facebook pozwala politykom na oszustwa

Informacje ujawnione przez Frances Haugen przyćmiły doniesienia innej sygnalistki - Sophie Zhang, byłe badaczki danych z Facebooka - która ujawniła, że ​​firma pozwoliła politykom na wykorzystywanie strony do oszukiwania opinii publicznej lub nękania przeciwników. Zhang został wezwany do złożenia zeznań w sprawie tych ustaleń przed parlamentem Wielkiej Brytanii i Indii.

W odpowiedzi na te informacje Kongres obiecał nowelizację i przygotował kilka nowych ustaw dotyczących potęgi Facebooka. Jeden z kontrowersyjnych środków miałby dotyczyć sekcji 230, części Communications Decency Act, która zwalnia firmy z odpowiedzialności za treści publikowane na ich platformach. Byłaby to kolosalna zmiana status quo, bo to właśnie ten artykuł przez lata pozwalał mediom społecznościowym, na czerpanie profitów z publikowanych informacji bez jakichkolwiek ograniczeń, które obowiązywały media tradycyjne.

Zuckerberg chce tworzyć wirtualne światy

„Metaverse”, czyli wirtualny świat, w mniemaniu Facebooka będzie kolejną Wielką Rzeczą w technologicznym świecie. Jej zbudowanie będzie wymagało więcej niż tylko technologicznego zaplecza, bo regulatorzy są bardzo podejrzliwi. Metaverse już sam w sobie może wydawać się przerażający, a w rękach Facebooka - jest taki na pewno. Realizacja tego pomysłu zajmie pewnie kolejne 10 do 15 lat, ale czy wtedy Facebook zdoła zmyć z siebie swoje winy? Być może, ale trudno uwierzyć, że stanie się tak bez zewnętrznej ingerencji.

Sam Facebook, co widać po propozycji Mosseriegonie spieszy się, by przemeblować swój model biznesowy, a to właśnie w nim jest problem. Opiera się bowiem na danych, które pozwalają reklamodawcom na skuteczne targetowanie użytkowników. Im więcej danych, tym bardziej biznes się kręci, ale - żeby danych mieć jak najwięcej - trzeba nieustannie zahaczać uwagę odbiorców treściami, na tyle atrakcyjnymi, by wzbudzały zaangażowanie.

Dlatego też, mimo że algorytm bez problemu radzi sobie z blokowaniem zdjęć, na których widnieją kobiece piersi, mowa nienawiści, fake newsy i teorie spiskowe wciąż mają się nieźle. Tak jak mówiła Frances Haugen: „Jeśli Facebook zmieni algorytm na bezpieczniejszy… zarobi mniej pieniędzy”.