Facebook planuje zatrudnić 10 tys. osób w Unii Europejskiej

Facebook | fot. Glen Carrie | Unsplash.

Nowi pracownicy Facebook mają zająć się opracowaniem tzw. Metaversem czyli całego świat online, w którym ludzie będą mogli grać, pracować i komunikować się, często przy użyciu gogli VR. „Metaverse ma potencjał, aby odblokować dostęp do nowych kreatywnych, społecznych i ekonomicznych możliwości. A Europejczycy będą go kształtować od samego początku” – pisze Facebook na blogu.

Agencje social media - ebook z rankingiem trendów. Pobierz w pdf

Facebook i inne firmy technologiczne wyobrażają sobie metaverse jako świat, w którym ludzie prowadzą swoje życie towarzyskie i zawodowe wirtualnie, za pomocą zestawów słuchawkowych rzeczywistości wirtualnej (VR), takich jak - oczywiście - Oculus Rift Facebooka, oraz w rzeczywistości rozszerzonej (AR), w której warstwa cyfrowa jest nakłada się na realny obraz. Firma przewiduje połączoną sieć, w której użytkownicy płynnie przechodzą ze świata Facebooka do sąsiedniego świata stworzonego przez inne firmy technologiczne, takie jak Google, Apple lub duży wydawca gier wideo.

„Metawersie” w mniemaniu Facebooka będzie kolejną Wielką Rzeczą w technologicznym świecie, ale jej zbudowanie będzie wymagało więcej niż tylko technologicznego zaplecza. I Facebook wydaje się wyprzedzać fakty. Zdając sobie sprawę z tego, że regulatorzy patrzą mu na ręce (tym bardziej, że ogłoszenie zbiega się w czasie z kolejnym już kryzysem Facebooka), na główne miejsce nowej inwestycji wybrał Europę.

Oprócz wschodzących talentów technologicznych UE ma również do odegrania ważną rolę w kształtowaniu nowych zasad internetu. Europejscy decydenci są liderami we wdrażaniu europejskich wartości, takich jak swoboda wypowiedzi, prywatność, przejrzystość i prawa jednostek, w codzienne funkcjonowanie Internetu. Facebook podziela te wartości i przez lata podjęliśmy znaczące działania, aby je podtrzymać. Mamy nadzieję, że dokończymy tworzenie jednolitego rynku cyfrowego, aby wesprzeć istniejące zalety Europy, a także stabilność międzynarodowych przepływów danych, które są niezbędne dla kwitnącej gospodarki cyfrowej. Nick Clegg, wiceprezes Facebooka ds. globalnych

I brzmiałoby nawet nieźle, ale Metaverse sam w sobie może wydawać się przerażający, a w rękach Facebooka - jest taki na pewno. Jasne, realizacja pomysłu zajmie zajmie kolejne 10 do 15 lat, ale czy wtedy Facebook zdąży przekonać nas, że działa odpowiedzialnie? Być może, ale trudno uwierzyć, że stanie się tak bez zewnętrznej ingerencji regulatorów rynku. Sam Facebook raczej nie spieszy się bowiem do tego, by przemeblować swój model biznesowy, a to właśnie w nim jest problem. Opiera się bowiem na danych, które pozwalają reklamodawcom na skuteczne targetowanie użytkowników. Im więcej danych, tym bardziej biznes się kręci, ale - żeby danych mieć jak najwięcej - trzeba nieustannie zahaczać uwagę odbiorców treściami, na tyle atrakcyjnymi, by wzbudzały zaangażowanie.

Na Faceboku - którego algorytm bez problemu radzi sobie z blokowaniem zdjęć, na których widnieją kobiece piersi - z mową nienawiści, fake newsami i wątpliwymi praktykami sprzedawania reklam radzi sobie bardziej opieszale. Coś tam się dzieje, ale nie na tyle, byśmy mogli spać spokojnie, o czym mówiła Frances Haugen: „Jeśli Facebook zmieni algorytm na bezpieczniejszy… zarobi mniej pieniędzy”. Proste.

Meteverse jest jednak bardzo kuszącą wizją, o której marzy się od lat, a Mark Zuckerberg wydaje sięszczególnie zdeterminowany, by być tym, który ją ziści. Po to właśnie, w 2014 roku kupiłOculus VR, firmę stworzoną przez Palmera Luckeya, który pierwsze gogle do wirtualnej rzeczywistości budował w garażu, ale który neiwiele później przekonał 10 tysięcy internautów, byy wsparli projekt na Kickstarterze. Przejęcie Oculus Riftspotkało się oczywiście z falą oburzenia, i już wtedy nie brakowało głosów, że Facebook jest przerażający. Wtedy, w 2014 roku plany dotyczące Oculusa nie były jasne, ale od kilku lat nie ma już wątpliwości. Oculus Rift dostępny już w kilku modelach jest jednym z najlepiej dopracowanych gogli VR i już teraz, w cenie ok. 2000 zł, może być dostępny szeroko. Problemem jest wciąż brak contentu. Oculus nadaje się oczywiście gier, których trochę jest, do oglądania filmów, ale dla nie-entuzjastów to może być za mało.

Eksperci nie wykluczają jednak, że to właśnie VR będzie dla świata tym, czym przed chwilą stał się smartfon. Zamiast być na komputerze, czy smartfonie, można użyć metaverse wejść do wirtualnego świata łączącego wszelkiego rodzaju środowiska cyfrowe. Tym sposobem, w przeciwieństwie do obecnej rzeczywistości wirtualnej, która jest głównie używana do gier, ten wirtualny świat może być używany praktycznie do wszystkiego – do pracy, zabawy, koncertów, wycieczek do kina – lub po prostu spędzania czasu. Mimo historii bogatej w wykupywanie rywali, Facebook przekonuje, że metaverse „nie zostanie zbudowany z dnia na dzień przez jedną firmę”, i obiecał współpracować.

Facebook - który kiedyś płynnie przestawił się na mobile -chce zrobić to samo z metaverse. Już teraz Oculus jest tańszy niż oferta konkurencji, a według niektórych analityków - jest sprzedawany nawet ze stratą.