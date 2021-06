Facebook podpowiada, jak zachować bezpieczeństwo w social mediach

facebook, social media, aplikacje, fot. geralt, pixabay

Włamanie na konto to problem dotykający nie tylko osoby publiczne. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Facebooka wynika, że włamania na konto w mediach społecznościowych obawia się zdecydowana większość Polaków (78 procent). Mimo tego tylko 30 procent użytkowników zabezpiecza swoje konto za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Konto na Facebooku lub Instagramie to niezwykle osobiste miejsce – zawiera cenne wspomnienia i służy do codziennego kontaktu z bliskimi. W cyfrowym świecie to ono najbardziej przypomina dom. Nie dziwi zatem, że naruszenie tej prywatnej sfery jest bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem. W badaniu opinii zrealizowanym na zlecenie Facebooka, 78% polskich użytkowników serwisów społecznościowych przyznało, że włamanie na konto byłoby stresującym wydarzeniem.

Obwy użytkowników

Jako najbardziej nieprzyjemne konsekwencje włamania na konto społecznościowe respondenci wskazują możliwość popełnienie oszustwa wymierzonego w ich znajomych (45%), uzyskanie dostępu obcej osoby do prywatnych wiadomości (45%) oraz potencjalne szkody dla reputacji jakie mogłyby powstać po publikacji postów przez hakera lub wysłaniu wiadomości do znajomych (43%).

Uwierzytelnienie dwuskładnikowe

Chociaż użytkownicy dostrzegają zagrożenie w postaci włamania na konto, to zaledwie 30% z nich wykorzystuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe – jedno z najskuteczniejszych zabezpieczeń przed atakiem cyberprzestępcy. Jednocześnie ponad połowa (53%) ankietowanych byłaby gotowa przeznaczyć co najmniej pół godziny, aby wzmocnić bezpieczeństwo swojego konta, a aż 97 proc. nie miałoby problemu z poświęceniem na to pięciu minut.

Jak podaje Facebook, właśnie pięć minut trwa sprawdzenie bezpieczeństwa i prywatności konta na Facebooku lub wdrożenie dodatkowych. Użytkownicy mogą tam łatwo zmienić hasło, uruchomić uwierzytelnianie dwuskładnikowe, wybrać zaufanych znajomych, którzy mogą pomóc w sytuacji utraty dostępu do konta oraz włączyć alerty o logowaniach z nieznanych urządzeń.

- Bezpieczeństwo i ochrona naszych użytkowników to dla nas niezwykle istotne kwestie. Zwłaszcza teraz, gdy tak wielu z nas jeszcze bardziej polega na nowoczesnych technologiach, aby pozostać w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną na całym świecie. Ważna jest przy tym świadomość, że bezpieczeństwo kont w naszych platformach, ale również w innych miejscach w sieci zależy także od samych użytkowników. Sprawdzenie zabezpieczeń konta na Facebook jest bardzo proste, dlatego zachęcamy wszystkich do poświęcenia na to chociaż kilku minut - mówi Jakub Turowski, szef zespołu ds. polityki publicznej Facebooka w Polsce.

Elementy zwiększające bezpieczeństwo konta na Facebooku