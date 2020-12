Facebook pozwany. Amerykańskie władze oskarżają go o nielegalne zwalczanie konkurentów

Federalna Komisja Handlu (FTC) i ponad 45 prokuratorów stanowych pozwały Facebooka, oskarżając go nielegalne działania w celu zwalczania konkurencji. Nad firmą, mimo że do rozstrzygnięcia sporu daleka droga, zawisła groźba podziału. Czy Facebook, który jest właścicielem także Instagrama oraz WhatsAppa, będzie musiał sprzedać część aktywów i podzielić się na kilka mniejszych podmiotów?

We're reviewing the complaints & will have more to say soon. Years after the FTC cleared our acquisitions, the government now wants a do-over with no regard for the impact that precedent would have on the broader business community or the people who choose our products every day.