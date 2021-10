Facebook przyspiesza na froncie formatów audio

fot. Dollar Gill on Unsplash

Facebook rozszerza swoje inwestycje w inicjatywy, uruchamiając w swojej aplikacji mobilnej w USA usługę „Audio”. Dzięki niej użytkownicy będą mieli ułatwiony dostęp do wszystkich formatów audio, które obecnie obsługuje Facebook, w tym podcastów, pokojów do audycji na żywo i krótkich. Firma zapowiada też, że udostępni Live Audio Rooms, czyli facebookowego Clubhouse'a dla globalnych użytkowników, zaczynie wprowadzać nowy produkt - Soundbites - który ma być czymś w rodzaju TikToka.

Chciałoby się powiedzieć, że u Facebooka - który z kopiowania funkcjonalności konkurentów - uczynił podstawę swojego planu ekspansji, wszystko po staremu, ale to nie byłaby prawda. W firmie Zuckerberga sporo się ostatnio dzieje, bo nie dość, że (znowu) toczy się debata, nad jego destrukcyjnym wpływem na społeczeństwo, to jeszcze jego potęga wydaje się być zagrożona jak nigdy dotąd.

Zeznania byłej pracownicy Facebooka, Frances Haugen, mimo że malują bardzo niepokojący obraz firmy, która - stojąc przed dylematem dobro użytkowników vs własne interesy zawsze wybiera to drugi, nie wydają się jednak dla Facebooka aż tak wielkim problemem. Nie z takich kryzysów wizerunkowych firma wychodziła bez większego szwanku i teraz może być podobnie. Oczywiście, im więcej pęknięć w tej strukturze, tym z kolejnych kryzysów wychodzić będzie trudniej, ale - umówmy się - już teraz firma nie cieszy się najlepszą opinią, co nie przeszkadza jej zarabiać ogromnych pieniędzy.

I dlatego teże tern drugi problem jest nieco bardziej palący. Facebook a serio obawia się rosnącego w siłę TikToka i trudno mu się dziwić. Chińska aplikacja nie tylko szturmem zdobywa rynek, odciągając uwagę użytkowników od Instagrama, ale też - bardzo trudno wyabstrahować jedną, core'ową funkcję, której zawdzięcza swoją popularność, a co za tym idzie - nie sposób jej prosto skopiować.

No ale wygląda na to, że w Facebook nie przestanie próbować, dlatego też ani Live Audio Rooms, ani Soundbites nie dziwią, a wraz z pęczniejącą liczbą usług stworzenie miejsca, które gromadzi wszystkie formaty audio, jest rozsądne.

Co wiemy o Audio? Jej wczesna wersja jest w trakcie amerykańskiego roll-outu zarówno na iOS, jak i na Androidzie. Można do niej uzyskać dostęp za pośrednictwem górnej nawigacji w Watch, który jest co prawda centrum wideo, ale widocznie lepszego pomysłu nie było.

Firma twierdzi, że Audio pomoże użytkownikom wyszukiwać treści audio od ulubionych twórców, odkrywać nowych i uzyskiwać dostęp do tych, które zapisali na później. W dniu premiery sekcja Audio będzie zawierać treści od twórców, których już obserwują oraz zestaw spersonalizowanych rekomendacji. Z czasem więc algorytm - zwłaszcza jeśli użytkownik będzie wykazywał zaangażowanie - algorytm będzie się uczył precyzyjnie trafiać w jego w gusta.

Wraz z tą premierą Facebook zdradził też swoje plany związane z formatami audio. Już niedługo ma pojawić się zestaw nowych funkcji audio, w tym właśnie Live Audio Rooms, a także Soundbites, skupiony na krótkich formach. Live Audio Rooms zostały oficjalnie uruchomione w czerwcu w USA osobom publicznym, które mają dobrą opinię na Facebooku oraz do wybranym grupom. Teraz firma poinformowała, że funkcja ta sprawdza się jako "lekki" sposób komunikacji między społecznościami i została przyjęta przez m.in. Lil Huddy, Noah i Miley Cyrus, Russella Wilsona, Becky G, Sherry Cola, Muzyka Mereba i innych.

Soundbites z kolei jest testowany od czerwca przez grupę wschodzących twórców takich jak Josh Sundquis, Lolo Spencer i Molly Burke, a teraz zostanie udostępniony większej liczbie osób w Stanach Zjednoczonych.

Facebook - oczywiście - dorzucił też kilka ogólników o narzędziach, które pozwolą mu identyfikować materiały audio naruszające jego standardy społeczności. Oczywiście, bo ostatni tydzień to dla niego czas, kiedy zarzuty o to, że w tym temacie robi niewiele, wróciły ze zdwojoną siłą. Na temat szkód wyrządzonych przez platformę Facebooka, w tym jego algorytmów opartych na zaangażowaniu, niezdolności do walki z dezinformacją i podejmowanie decyzji korporacyjnych, które stawiają zyski ponad ludźmi. Pracownicy Facebooka są teraz podzieleni w sprawie zeznań demaskatora, podał The New York Times. Ponieważ Facebook wchodzi teraz głębiej w audio i audio na żywo – trudny obszar do rozwiązania z punktu widzenia moderacji – Facebook może stać się platformą do rozpowszechniania większej ilości dezinformacji, jeśli nie będzie w stanie opracować niezbędnej technologii, która uczyniłaby dźwięk bezpiecznym środowiskiem.