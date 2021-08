Facebook Reels. Oto jak Facebook chce konkurować z TikTokiem

Facebook | fot. Glen Carrie | Unsplash.

Reels - funkcja, która umożliwia użytkownikom Facebooka tworzenie i udostępnianie krótkich materiałów wideo bezpośrednio w feedzie lub w grupach na Facebooku - będzie testowana na amerykańskim rynku. Firma testuje ją już w Indiach, Meksyku i Kanadzie, a ograniczone wdrożenie w USA jest tylko rozszerzeniem tej inicjatywy. W jej ramach również użytkownicy Instagrama będą mogli publikować swoje "rolki" na Facebooku. Tak, na Instagramie Reels też już są, a to oznacza, że wszystko staje się podobne do TikToka - który tę zabawę rozpoczął.

Funkcjaostała zaprojektowana tak, aby umożliwić im „wyrażanie siebie, odkrywanie zabawnych treści i pomaganie twórcom w poszerzeniu ich zasięgu”. Uzasadniając decyzję, Facebook twierdzi, że prawie połowa czasu spędzanego w aplikacji jest poświęcona na oglądanie wideo, a Reels rozwija się „szczególnie szybko”.

Wideo stanowi teraz prawie połowę czasu spędzanego na Facebooku, a Reels już teraz ma największy wpływ na wzrost zaangażowania na Instagramie. We wszystkich formatach wideo, krótkie formy , takie jak Reels, rozwijają się szczególnie szybko. Jesteśmy bardzo skoncentrowani na tym, aby każdy mógł łatwo tworzyć filmy, a następnie oglądać je we wszystkich naszych różnych usługach, zaczynając od Facebooka i Instagrama. Mark Zuckerberg

Oczywiście pytanie, czy użytkownicy Facebooka poświęcą czas na tworzenie tego typu treści, jest otwarte, a odpowiedź bynajmniej nieprzesądzona. Snapchat na przykład wolał nie ryzykować zdecydował się zapłacić twórcom za, by zachęcić ich do produkowania materiałów na swoje Spotlight, a YouTube zainicjował to samo w ramach funduszu Shorts Fund i Facebook też chcę zachęcać. Zapowiedział się, że do 2022 r. wyda 1 miliard dolarów na twórców Facebooka i Instagrama, informując, że w nadchodzących miesiącach „wprowadzi dodatkowe programy bonusowe i fundusze seedowe”.

Jak korzystać z Facebook Reels?

Wystarczy dotknąć przycisku „Utwórz” w sekcji Reels, która pojawia się podczas przewijania kanału wiadomości u góry. Użytkownicy uzyskają w ten sposób dostęp do standardowego zestawu narzędzi do tworzenia , importowania i mierzenia wideo — podobnie jak na Instagramie. Będą mogli użyć utworów muzycznych z biblioteki Facebooka, nagrać własne albo użyć cudzych - jeśli ich twórca wyrazi na to zgodę. Dostępnych będzie również wiele efektów i narzędzi do edycji, w tym zegar do nagrywania rolek bez użycia rąk, narzędzia do przyspieszania lub spowalniania części wideo lub oryginalnego dźwięku, a także wiele efektów rzeczywistości rozszerzonej utworzonych albo przez Facebooka lub programistów zewnętrznych.

W skrócie - „większość” funkcji Instagram Reels będzie również dostępna na Facebook Reels. Ale niektóre – takie jak Remix - będą dodawane z czasem, gdy test będzie skalowany do większej liczby osób. Interfejs użytkownika Rolek może z czasem ewoluować, aby wyglądać nieco inaczej niż Rolki na Instagramie, w zależności od opinii użytkowników.

Po utworzeniu Rolki możesz wybrać, komu chcesz ją udostępnić wybranym znajomym albo wszystkim, przy czym - jak zawsze w przypadku Facebooka - to ta druga opcja jest "domyślna". Jak zawsze też Reels będą nam polecały algorytmy na podstawie tego, co już lubimy.

Podczas gdy Instagram już zaczyna zarabiać na swoich Reels, na tych Facebookowych reklam na razie nie będzie; "na razie" jest tu jednak słowem kluczowym, bo pojawią się na pewno.

Facebook obawia się TikToka

Reels, który jest odpowiedzią Facebooka na rosnące zagrożenie ze strony TikTok, został udostępniony na Instagramie rok temu. Ale sprawy nie potoczyły się tak gładko jak w przypadku Instagram Stories, które niemal z miejsca zdeklasowały Snapchata, którego bezczelnie kopiowały. W 2020 roku tytuł najcześciej pobieranej aplikacji i tak trafił do TikTok, i to po latach, w których to aplikacje należące do Facebooka dominowały na tych listach przebojów. Teraz TikTok nadal znajduje się na szczycie wykresów App Store zarówno pod względem instalacji aplikacji, jak i wydatków konsumentów, zgodnie z wieloma raportami stron trzecich.

I to jest problem, bo dla Facebooka TikTok stanowi egzystencjalne zagrożenie. Reklamodawcy będą szli za uwagą odbiorców, a póki co uwaga tych najmłodszych skupiona jest na TikToku, bo Instagram powili ale nieuchronnie staje się medium dla seniorów, nawet jeśli większość Millenialsów wciąż jeszcze tego nie zauważa. Facebook doskonale zdaje sobie z tego sprawę i zamiast konkurować z TikTokiem w jednej aplikacji, używa do tego dwóch, wykorzystując podwójną siłę rażenia (tak, Facebook, mimo że wśród młodych jest synonimem obciachu, wciąż ma siłę).

Firma inwestuje również bezpośrednio w społeczność twórców w nadziei, że to przechyli szalę w jej kierunku. Bez dobrego contentu nie ma bowiem żadnych argumentów.