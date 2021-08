Facebook rozszerzył szyfrowanie end-to-end dla połączeń głosowych i wideo w Messengerze i w DM na Instagramie

social media | Alexander Shatov on Unsplash

Facebook - szeroko krytykowany za żerowanie na naszych danych - właśnie ogłosił, że w rozmowach głosowych i wideo wykonywanych w Messengerze zostanie wprowadzone szyfrowanie typu end-to-end, ze skutkiem natychmiastowym. To szyfrowanie, znane użytkownikom WhatsAppa, zapewnia, że ​​wiadomość może zobaczyć tylko jej nadawca i odbiorca. Jak zwykle jednak w przypadku Facebooka jest haczyk. Otóż, by skorzystać z zabezpieczenia, trzeba zaznaczyć taką opcję, gdyż najwyraźniej Mark Zuckerberg sądzi, że domyślnie przeciwko podsłuchiwaniu nie mamy nic przeciwko.

To samo pokrętne podejście Facebooka stosuje w przypadku czatów tekstowych na Messengerze, gdzie szyfrowane połączenia są „tajnymi rozmowami” w aplikacji, które można włączyć, ale trzeba się naklikać w poszukiwaniu tej opcji (albo kliknąć tutaj: Jak rozpocząć tajną konwersację w Messengerze?). No ale lepsze to niż nic, tym bardziej, że to dopiero początek.

Facebook ogłosił, że w najbliższej przyszłości przetestuje to samo dla połączeń grupowych, a także w rozmowach DM w Instagramie. Rozpocznie się to w ramach „ograniczonego testu” dla dorosłych w „niektórych krajach” i tak, ta opcja również będzie opt-in. Osoby biorące udział w rozprawie będą mogły wyrazić zgodę na szyfrowane wiadomości typu end-to-end i rozmowy jeden na jeden prowadzone na platformie do udostępniania zdjęć.

Szyfrowanie end-to-end jest już szeroko stosowane przez aplikacje takie jak WhatsApp, aby chronić osobiste rozmowy przed hakerami i przestępcami. Staje się standardem branżowym i działa jak zamek i klucz, w którym tylko Ty i ludzie na czacie lub rozmowie macie dostęp do rozmowy. Ludzie oczekują, że ich aplikacje do obsługi wiadomości będą bezpieczne i prywatne, a dzięki tym nowym funkcjom dajemy im większą kontrolę nad tym, jak prywatne mają być ich rozmowy i czaty powiedziała Ruth Kricheli, dyrektor ds. zarządzania produktami w Messengerze

Oprócz szyfrowania, Facebook aktualizuje również funkcję wygasających wiadomości, która jest podobna do funkcji wiadomości efemerycznych dostępnej w WhatsApp. Teraz zaoferuje więcej opcji, aby wybrać czas, po którym wszystkie nowe wiadomości znikną; będą mogły zniknąć po zaledwie pięciu sekundach albo aż po 24 godzinach.

Czy wprowadzenie szyfrowanie end-to-end oznacza, że Facebook naprawdę wziął sobie do serca krytykę? Oczywiście, że nie! Ten Facebook, który jeszcze kilka miesięcy temu bez mrugnięcia okiem łamał obietnice dotyczące ochrony prywatności na WhatsAppie, powodując tym ogromny odpływ użytkowników, ma jasno określoną agendę i zmieni ją wyłącznie wtedy gdy znajdzie inny sposób na monetyzację, a już teraz pracowicie go szuka. Według serwisu The Information, serwis szuka możliwości analizowania zaszyfrowanych danych bez konieczności ich odszyfrowywania. Jeśli znajdzie sposób, utoruje sobie drogę do kierowania reklam na podstawie zaszyfrowanych wiadomości i żadne polityczne pohukiwania nie byłyby mu straszne. Bo tak naprawdę nie chodzi przecież o to, że Facebook żywo interesują nasze wynurzenia, Chodzi o to, żeby skutecznie sprzedawać nam rzeczy.

Ochrona danych bez wpływu na skuteczność kierowania reklam może umożliwić Facebookowi zarówno osiągnięcie celów biznesowych, jak i usatysfakcjonowanie regulatorów, którzy wyrazili zaniepokojenie sposobem, w jaki firma postępuje z informacjami o użytkownikach.