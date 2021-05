Facebook Workplace ma 7 mln użytkowników. To dużo mniej niż konkurencja

Facebook | fot. Allie | Unsplash

Facebook Workplace osiągnęło już 7 milionów płatnych subskrybentów, co stanowi 40-proc. wzrost w porównaniu z 5 milionami w maju ubiegłego roku, poinformował Facebook. A to oznacza, że usługa rośnie, ale wciąż mocno ustępuje czołowym rywalom. Bo np. Microsoft Teams ma obecnie ponad 145 milionów aktywnych użytkowników dziennie, co stanowi wzrost o ponad 93% w porównaniu z 75 milionami w kwietniu 2020 roku, a Slack - mimo że nie podaje już danych dotyczących użytkowników - we wrześniu 2019 roku miał ich 12 milionów.

Workplace, czyli usługa komunikacyjna dedykowana przedsiębiorstwom, została uruchomiona w 2016 roku, a wśród swoich klientów ma takie firmy jak Spotify czy Starbucks. „Zbudowaliśmy Workplace jako wewnętrzną wersję Facebooka, aby prowadzić naszą własną firmę i było to tak przydatne, że umożliwiliśmy innym organizacjom na korzystanie z niego” - powiedział we wtorek prezes Facebooka, Mark Zuckerberg. Oczywiście, trudno to traktować poważnie, bo chodzi o pieniądze, ale - jak już przy nich jesteśmy - to póki co Workplace faktycznie nie wydaje się znaczący w strumieniu przychodów Facebooka. Firma nie wyliczyła co prawda, jak Workplace kontrybuuje w biznesie, bo w wynikach finansowych usługa jest liczona wraz z urządzeniami sprzętowymi Oculus i Portal pod etykietą „inne”. Ale „inne” stanowią zaledwie około 2,8% przychodów Facebooka, reszta pochodzi z reklam.

Dywersyfikacja dla przyszłości Facebooka jest jednak bardzo ważna, bo model bazujący na reklamach, a więc - nazwijmy rzeczy po imieniu - na monetyzowaniu naszych danych, jest krytykowany coraz głośniej i oraz częściej przez ludzi, którzy faktycznie mają coś do powiedzenia. Facebook oczywiście nie ma zamiaru z niego zrezygnować, ale jego wysiłki zmierzające do stworzenia innych źródeł przychodów nie ustają. Social commerce, których ucieleśnieniem są pandemiczne Facebook Shops, to tylko jeden z przykładów, jest jeszcze Oculus - sprzęt do VR-u i właśnie Workplace, który w czasie ekspresowego przysposabiania zdalnej pracy, powinien wystrzelić.

Facebook wydaje się wierzyć, że na to przyjdzie jeszcze czas. Wiceprezes Facebooka, odpowiedzialny za Workplace, Julien Codorniou powiedział CNBC, że ambicją jego jednostki jest zdemokratyzowanie biznesowego oprogramowania dla miliardów użytkowników Facebooka.

Wiele osób nigdy wcześniej nie miało dostępu do IT, ponieważ było to zbyt skomplikowane lub zbyt drogie. W przypadku Workplace, a nawet moja mama natychmiast zrozumie, jak z niego korzystać.

Jakkolwiek buńczucznie nie brzmiałyby te zapewnienia o nieziemskim UX-e, zaletą Workplace, wskazywaną od dnia jego debiutu, było właśnie intuicyjna obsługa. I Facebook, mimo że w tyle z konkurentami, nie przestaje go ulepszać. Przy okazji podawania wyników, ogłosił również szereg nowych funkcji, które obejmują m.in. nowe środowisko pytań i odpowiedzi na żywo, integrację z Microsoft 365 i aplikacjami kalendarza Google G Suite oraz szereg nowych funkcji różnorodności, w tym różne odcienie karnacji dla emotikonów i funkcję, która pozwala użytkownikom pokazywać współpracownikom prawidłowy sposób wymawiania ich nazwisk. Workplace ma już istniejące integracje z np. Zoom, a integracja z Microsoft Teams jest przedmiotem dyskusji, powiedział Ujjwal Singh, szef produktu w Facebook Workplace.