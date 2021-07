Facebook z okazji Światowego Dnia Emocji przedstawił najpopularniejsze emotikony

facebook, social media, fot. geralt, pixabay

Z okazji Światowego Dnia Emocji, Facebook zaprezentował najpopularniejsze emotikony wykorzystywane w tym serwisie społecznościowym.

Światowy Dzień Emocji był obchodzony w sobotę 17 lipca. Poniżej przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych emotikon stosowanych przez polskich użytkowników Facebooka.

Każdego miesiąca miliardy ludzi na całym świecie używają Facebooka i Messengera do kontaktu z rodziną, przyjaciółki i społecznościami - często w tym kontakcie wykorzystują ikony emocji. Dodają one koloru, radości i nieraz uzupełniają to, czego nie da się wyrazić słowami.

Oto trzy najpopularniejsze emotikony w różnych grupach wiekowych:

Wśród emotikonów przedstawiających jedzenie, największą popularnością cieszą się:

Wzrosła także popularność emotikonów związanych z pandemią COVID-19: twarz z maseczką medyczną, zarazek i strzykawka .