Fajniaki pomogą potrzebującym dzieciom. Oto wspólna akcja Biedronki i Polskiej Akcji Humanitarnej

fajniaki, Zimowa Przygoda, fot. Biedronka

Gang Fajniaków pomoże potrzebującym dzieciom. Stanie się to za sprawą najnowszej książki o przygodach Gangu, którą w drugiej połowie grudnia jest dostępna sklepach Biedronki. Cały przychód z jej sprzedaży zostanie przekazany programowi Pajacyk, który kupuje posiłki dla swoich małych podopiecznych.

Gang Fajniaków to akcja lojalnościowo-edukacyjna Biedronki. W ręce małych fanów trafiło już ponad 8 mln maskotek i ponad 1,2 mln książek o ich przygodach. Jednakże aby podzielić się tym sukcesem, sieć postanowiła przeznaczyć całkowity dochód ze sprzedaży zupełnie nowej książki o Gangu: „Zimowa przygoda”, podopiecznym programu Pajacyk, który dba o wyżywienie tych dzieci w Polsce, które nie mają szans na codzienny ciepły posiłek.

- Fajniaki od początku miały prostą misję dotyczącą ekologii i polskiej gospodarki. Teraz natomiast, przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, Gang pomaga dzieciom z potrzebujących rodzin, choć tak naprawdę darczyńcami będą wszyscy klienci, którzy kupią książkę - Dorota Wrotek-Gut, dyrektor ds. komunikacji marketingowej sieci Biedronka.

O tym, jakie jest zapotrzebowanie na pomoc w żywieniu najmłodszych, świadczą liczby. Według danych Poverty Watch 2020, w kraju takiego wsparcia potrzebuje ok. 300 tysięcy dzieci. Stworzony przez Polską Akcję Humanitarną program Pajacyk od początku trwania, czyli 1998 roku, zapewnił posiłki 72 tysiącom z nich, wydając na ten cel ok. 27 mln zł.

- Współpraca z siecią Biedronka jest dla nas niezwykle ważna, a wsparcie programu Pajacyk w tym szczególnie trudnym czasie daje nam solidne podstawy do działania i dalszego rozwoju. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie, szczególne że książka „Zimowa przygoda”, której całkowity przychód ze sprzedaży zasili nasz program, jest nie tylko ciekawa, ale też spójna z naszymi wartościami - rozwija empatię, wrażliwość i odpowiedzialność za środowisko i świat, w którym żyjemy - Grzegorz Gruca, wiceprezes Zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej.

Książka, która pomaga

Książka „Zimowa przygoda” wyróżnia się nie tylko za sprawą szczytnego celu, ale i sposobu wydania. To jedyna publikacja o Fajniakach w dużym formacie, co pozwala zachwycić się ilustracjami Małgorzaty Detner. Autor tekstu „Zimowej przygody”, Marcin Przewoźnik, zadbał zaś o to, by treść książki odpowiadała świątecznej atmosferze: jest to bowiem opowieść o tym, jak nieść pomoc innym. Pozwolimy sobie też zdradzić pewien szczegół z fabuły: do pomagania włączy się nawet Smog Stefek.

