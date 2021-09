Fałszywe certyfikaty szczepień. Nielegalny handel obejmuje 29 rynków

Czarny rynek fałszywych certyfikatów szczepień obejmuje już co najmniej 29 krajów, w tym Polskę – informują eksperci bezpieczeństwa cybernetycznego Check Point Research. Po ogłoszeniu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych obowiązkowych szczepień dla pracowników dużych przedsiębiorstw oraz służby zdrowia, a także zapowiedziach kolejnych obostrzeń w Europie, skokowo wzrosła liczba osób zainteresowanych fałszywymi dokumentami. Rosnący popyt zachęcił z kolei fałszerzy do wykorzystania nowoczesnych technologii sprzedażowych takich jak boty, będące w stanie w ciągu kilku chwil automatycznie wygenerować certyfikaty.

Na początku września prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił nowe federalne wymogi dotyczące szczepień pracowników. W rezultacie obowiązkowe szczepienia mogą dotyczyć około 80 mln obywateli USA. Podobne restrykcje, mające za cel walkę z epidemią COVID-19, wdrażane są w kolejnych krajach. Jednocześnie na sile zyskują ruchy antyszczepionkowe oraz tzw. „koronasceptyków”, chcących uniknąć szczepień, a jednocześnie ograniczeń związanych z przemieszczaniem czy udziałem w imprezach masowych. Na ich potrzeby odpowiadają cyberhandlarze, oferujący fałszywe certyfikaty szczepień oraz ujemne testy PCR na obecność koronawirusa.

Dziś handel nielegalnymi certyfikatami obejmuje 29 rynków, a ich cena stopniowo rośnie i waha się od 80 do 200 dolarów. Z informacji udostępnionych przez Check Point Research wynika, że polski „paszport covidowy” wyceniony został na 150 Euro. Ciężko jednak ustalić jaką ilość fałszywych certyfikatów zakupili obywatele polski.

Analitycy Check Point Research od początku pandemii bacznie śledzą nielegalny handel w szyfrowanych kanałach sprzedaży. Z ich raportów wynika, że już w marcu 2020 roku, w momencie drastycznego rozprzestrzenienia SARS-CoV-2 po całym świecie, w darknecie (będącym ukrytą siecią, uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą badanie ruchu użytkowników) pojawiły się preparaty mające leczyć chorych na COVID-19. Sprzedaż medykamentów była odpowiedzią na pierwsze doniesienia o potencjalnych metodach terapii. Ostatecznie ich skuteczność została zanegowana lub uznana za ograniczoną.

W ostatnim kwartale zeszłego roku nastąpił przełom w pracach nad szczepionkami, co przełożyło się na otwarcie nowych nielegalnych źródeł handlu. W październiku w darknecie pojawiły się pierwsze ogłoszenia oferujące chińskie i rosyjskie szczepionki. W grudniu FDA (amerykańska Agencja Żywności i Leków) dopuściła do obrotu amerykańskie wakcyny, które - podobnie jak chińskie i rosyjskie specyfiki – trafiły na czarny rynek.

Wraz z upowszechnieniem się szczepień oraz otwarciem granic dla osób zaszczepionych (lub potwierdzających swoje zdrowie negatywnymi wynikami testów PCR) przypadającym ma przełom maja i czerwca 2021, umocniły się ruchy przeciwników szczepień antykoronawirusowych. Rosnącą niszę postanowili wykorzystać często ci sami sprzedawcy, którzy wcześniej oferowali produkty mające wspomóc walkę z chorobą. W pierwszej kolejności zaoferowano negatywne testy na obecność przeciwciał, a następnie cyfrowe certyfikaty oraz tzw. paszporty covidowe.

Ograniczeniem dla rosnącego popytu był jedynie kanał sprzedaży. Korzystanie z darknetu okazuje się dużym wyzwaniem dla przeciętnego użytkownika Internetu, dlatego cyberprzestępcy zdecydowali się na uruchomienie kanałów komunikatora Telegram, który zapewnia szyfrowane połączenie, utrudniające monitorowanie sieci oraz nie wymaga podania numeru telefonu w procesie tworzenia konta. Jednocześnie aplikacja zapewnia łatwość obsługi na poziomie innych popularnych komunikatorów jak WhatsApp.

- Przez ostatni rok badaliśmy czarny rynek nielegalnych usług koronawirusowych. W styczniu czarny rynek odbywał się głównie w sieci Darknet, gdzie dostęp do niego wymagał specjalnego oprogramowania. W tamtym momencie rynek był najprawdopodobniej przeznaczony dla dealerów, którzy mogli dystrybuować podrabiane towary w masowych ilościach w określonych regionach geograficznych. W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy byliśmy świadkami upowszechnienia dostępu do czarnego rynku poprzez uruchomienie kanałów aplikacji Telegram, która przemawia do dostawców swoją anonimowością, zasięgiem i skalą – wyjaśnia Oded Vanunu, ekspert bezpieczeństwa cybernetycznego z Check Point Software