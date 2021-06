Firma Brother wspiera ochronę jeży w ramach działań CSR

W ramach tegorocznych działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) Brother zdecydował się na wsparcie Ośrodka Rehabilitacji Jeży w Kłodzku – „Jerzy dla Jeży”.

Brother przez kilka ostatnich lat w ramach lokalnych działań CSR sadził drzewa, m.in. w Górach Stołowych. W tym roku producent drukarek zdecydował się wspomóc małe ssaki będące pod częściową ochroną w Polsce, za pośrednictwem Ośrodka Rehabilitacji Jeży w Kłodzku – „Jerzy dla Jeży”. Głównym celem tej organizacji jest pomoc zwierzętom, zapewnienie odpowiedniej opieki chorym, wyleczenie ich oraz przygotowanie do powrotu na łono natury.

Firma Brother chcąc wesprzeć te małe ssaki, które cierpią przez zmiany klimatyczne i przejęcie przez człowieka ich środowiska naturalnego, zdecydowała się przekazać ośrodkowi Koncentrator Tlenu Tokyo 3N – urządzenie medyczne dostarczające pacjentowi powietrze z podwyższoną zawartością tlenu – zapas suchej i mokrej karmy oraz materiały higieniczne.

- W tym roku to pracownicy Brother Polska zdecydowali, że wspomożemy Ośrodek Rehabilitacji Jeży w Kłodzku i pomożemy tym małym ssakom. Organizacja przez kilka lat sadziła drzewa, jednak lasy to nie tylko rośliny, ale także jego mieszkańcy – dzika przyroda, która również potrzebuje wsparcia. Niestety to właśnie zwierzęta są najbardziej pokrzywdzone ekspansją terenów leśnych oraz łąk przez człowieka, dlatego należy otoczyć je odpowiednią opieką. Jeże tracą swoje naturalne środowisko bytowania i przez to trafiają w pobliże gospodarstw domowych, gdzie są narażone na liczne niebezpieczeństwa. Jesteśmy świadomi, że bez pomocy ze strony człowieka w Polsce może zabraknąć jeży. Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć inicjatywę, która ratuje życie tym małym ssakom – komentuje Katarzyna Idzkiewicz, Senior Marketing Coordinator w firmie Brother Polska.