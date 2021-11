Firma STS odsłoniła mural. Uwieczniono Kazimierza Górskiego

240 m2 powierzchni, ponad 40 litrów farb i 1060 elementów ceramicznych – to wszystko złożyło się na mural Kazimierza Górskiego, który powstał z okazji 100. rocznicy urodzin najwybitniejszego polskiego trenera. Dzieło znalazło się na budynku przy ulicy Madalińskiego 49/51 w Warszawie, a jego autorami jest duetu artystyczny Czary-Mury. Mecenat nad projektem objął zaś STS, sponsor narodowej reprezentacji piłkarskiej.

Mural na warszawskim Mokotowie powstawał 21 dni. Przedstawia mierzącą ponad 9 metrów postać Kazimierza Górskiego wraz z jednym z jego najbardziej znanych cytatów „Piłka jest okrągła, a bramki są dwie”. Praca jest wyjątkowa, bo tworzona w dwóch technikach artystycznych – na części malowidła wykorzystano ponad tysiąc elementów ceramicznych, które w połączeniu z promieniami słońca sprawiają, że całość jest jeszcze bardziej efektowna.

– Pod koniec 2020 roku wysłaliśmy zapytania do potencjalnych sponsorów, zastanawiając się, kto mógłby nam pomóc w realizacji tego wyjątkowego projektu. W większości przypadków nie było niestety odzewu. Nie poddawaliśmy się i zdecydowaliśmy, że dobrym pomysłem będzie kontakt ze sponsorami reprezentacji w Polski w piłce nożnej. Najszybciej odezwał się do nas STS, którego gotowość do działania i entuzjazm od razu utwierdziły nas w przekonaniu, iż wspólnie sprawimy, że mural Kazimierza Górskiego ujrzy światło dzienne i zrealizujemy tym samym nasze artystyczne marzenie. Od początku istnienia Czary-Mury zależało nam na stworzeniu tego muralu, dlatego niestrudzenie dążyliśmy do realizacji tego projektu i cierpliwie dopełnialiśmy wszystkich formalności przez prawie dwa lata – mówią Marek Grela i Marta Piróg, artyści występujący pod nazwą Czary-Mury.