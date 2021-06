Fronczewski, Popek i Maxim promują markę Clipper w nowych utworach

muzyka, tidal, kobieta, dziewczyna, fot. Foundry, pixabay

Marka Clipper odnajduje się w klimatach muzycznych i to niezależnie od gatunku. Dotąd obecna była na licznych festiwalach czy eventach związanych z tą branżą. Przekrój jest bogaty: od Pol'and'Rock Festival, po Up to Date czy Festival Reggae. Teraz Clipper Polska postanowił zanurzyć się w świecie rapu. W ramach tych działań nawiązano współpracę z dwoma raperami: Maximem i Popkiem, a także aktorem Piotrem Fronczewskim.

Maxim i Dobry Ogień

“Dobry Ogień Podaj Dalej” to hasło przewodnie marki Clipper Polska. Nawiązuje przede wszystkim do jej misji i wartości, czyli wspierania inicjatyw rodzących się z pasji. Właśnie dlatego stawia nie tylko na popularnych muzyków, ale także na mniej znanych twórców, którzy wykazują ogromną pasję do swoich zajawek. Należy do nich raper Maxim, który pochodzi z Białegostoku. Co ciekawe, na co dzień jest on nauczycielem języka polskiego, a muzykę tworzy po godzinach.

Maxim nagrał kawałek “Dobry Ogień”, który jest efektem współpracy z Clipper Polska. Już niedługo będzie można nie tylko go przesłuchać, ale i obejrzeć teledysk.

King Bruce Lee Albani Mistrz!

W ramach kampanii Popek po dłuższej przerwie powrócił we wspólnym hicie z legendarnym Frankiem Kimono (Piotrem Fronczewskim). King Bruce Lee, bo taki jest tytuł piosenki, cieszy się niemałym zainteresowaniem. Ten tytuł można kojarzyć jeszcze z lat 80-tych. Jego nowy aranż nawiązuje do pierwotnej wersji, choć rapujący Popek nadaje mu nieco innego brzmienia. Sam tekst nie uległ jednak dużej zmianie.

A na czym polega w tym przypadku współpraca z Clipper Polska? Logo marki kilkukrotnie pojawia się w teledysku. To subtelne lokowanie produktu udowadnia, że marketing można robić z wyczuciem.

Całkiem niedawno marka Clipper Polska nawiązała współpracę z raperką Reną. Teraz mamy okazję przyjrzeć się bliżej jej kolejnym poczynaniom.

