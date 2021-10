Fujitsu rozszerza swój biznes i odświeża identyfikację wizualną marki

zespół, ludzie, tablica, fot. rawpixel, pixabay

Fujitsu uruchomiło Fujitsu Uvance – nową, globalną markę biznesową, proponującą rozwiązania z zakresu transformacji cyfrowej, wspierające ideę zrównoważonego rozwoju. Fujitsu Uvance korzysta z możliwości technologicznych i doświadczenia Fujitsu, aby zaoferować klientom unikalną wartość w siedmiu kluczowych, zdefiniowanych obszarach. Ma jednocześnie przyczyniać się do osiągnięcia głównego celu firmy, który został określony jako „uczynienie świata bardziej zrównoważonym, dzięki budowaniu zaufania w społeczeństwie poprzez innowacje”.

U genezy słowa „Uvance”, będącego połączeniem angielskich określeń „universal” i „advance”, leży koncepcja działania tak, aby wszystkie rzeczy rozwijały się w zrównoważonym kierunku. Pokazuje ono zaangażowanie Fujitsu w „budowanie nowych możliwości poprzez łączenie ludzi, technologii i pomysłów, tworząc bardziej zrównoważony świat, w którym każdy może realizować swoje wizje”.

Fujitsu Uvance będzie odgrywać istotną rolę w rozwijaniu działalności biznesowej Fujitsu na siedmiu kluczowych poziomach. Cztery z nich to międzybranżowe, wertykalne obszary, które odnoszą się do wizji świata i możliwych problemów społecznych obecnie i w przyszłości: „Zrównoważona produkcja”, „Doświadczenie konsumenckie”, „Zdrowe życie” i „Zaufanie społeczne”. Uzupełnianie tych wertykalnych obszarów, tworzenie przestrzeni do gromadzenia danych, budowania synergii między aplikacjami i wykonywania analiz to funkcja trzech kolejnych obszarów działania, zdefiniowanych jako: „Cyfrowe zmiany”, „Aplikacje biznesowe” i „Hybrydowe IT”.

Rosnące wyzwania i zmiana kierunku

W trakcie ostatnich kilku dekad, populacja na świecie gwałtownie się zwiększyła, co przekłada się zarówno na ogromne możliwości, jak i szereg coraz bardziej złożonych wyzwań. Oznacza to m.in. pogłębiające się dysproporcje społeczno-ekonomiczne i rosnące zagrożenia m.in. katastrofami środowiskowymi, nasilonymi przez zmianę klimatu. Jednocześnie, w ubiegłym roku globalna pandemia COVID-19 obnażyła podziały i nierówności na całym świecie, stawiając fundamentalne pytania dotyczące wartości i stylu życia ludzi, a także przynosząc nieprzewidziane wcześniej wyzwania, które zagrażają przyszłości ludzkości i ziemi. Przezwyciężenie tych problemów wymaga od liderów wytyczenia nowych kierunków działań na przyszłość, wspieranych innowacjami.

Mając świadomość wagi tego kluczowego momentu, Fujitsu zdefiniowało swój nowy cel w 2020 roku, kierując się w stronę transformacji w biznes oparty na wizji, aby działać na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przewidując już teraz problemy, które według analiz pojawią się w 2030 r., Fujitsu zidentyfikowało siedem wspomnianych, kluczowych obszarów, aby stworzyć podstawę Fujitsu Uvance.

Plany na przyszłość

Podkreślając tę zmianę, firma Fujitsu przemianowała swoją „Fujitsu Kawasaki Tower” w Japonii na „Fujitsu Uvance Kawasaki Tower”. Jest ona „żywym laboratorium”, które pokazuje rzeczywisty potencjał technologii takich jak biometria, analiza obrazu i innych, które odegrają w przyszłości rolę w rozwijaniu siedmiu kluczowych obszarów działalności firmy.

Odświeżona identyfikacja wizualna

Wraz z marką Uvance, Fujitsu prezentuje swoim klientom również odświeżoną identyfikację wizualną. Dążenie do ciągłej transformacji i wspierania zrównoważonego rozwoju znalazło swój wyraz w umieszczeniu logo nieskończoności na pierwszym planie — dzięki dynamicznym, płynnym konturom znak symbolizuje zaangażowanie Fujitsu w odnawiającą siłę transformacji i cykl zrównoważonego rozwoju przynoszący wartość klientom, społeczeństwu i środowisku.

Zaangażowanie Fujitsu w realizację celów zrównoważonego rozwoju (SDGs)

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) przyjęte przez ONZ w 2015 r. stanowią zestaw wspólnych celów, które mają zostać osiągnięte na całym świecie do 2030 r. Cel Fujitsu — „uczynić świat bardziej zrównoważonym dzięki budowaniu zaufania w społeczeństwie poprzez innowacje” — jest obietnicą wkładu w wizję lepszej przyszłości wspieranej przez zrównoważony rozwój.