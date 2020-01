G Suite i Office 365 są za drogie? Oto alternatywy dla tych pakietów biurowych

G Suite, czyli pakiet narzędzi biurowych dostarczany w ramach subskrypcji przez Google, to dla wielu firm idealne rozwiązanie dla firm, w których projekty realizowane są zespołowo. Nie brakuje jednak takich, które nie zamierzają porzucić dla Google'a Microsoftu i wybiera Microsoft Office, ani takich, dla których obie propozycje nie są warte sporych przecież pieniędzy. Jakie alternatywy dla małych i średnich firm dostępne są na rynku?

Zoho to ma własny zestaw aplikacji i usług, które mają swoich zwolenników. Pozwalają utworzyć własną nazwę domeny dla e-maili biznesowych, a także korzystać z dokumentów, czy arkuszy kalkulacyjnych. Podobnie jak G Suite, wszystkie aplikacje i usługi są dostępne online i umożliwiają współpracę z dowolną liczbą użytkowników poprzez obsługę czatu, udostępnianie kalendarzy czy plików. Każdy użytkownik ma do dyspozycji 30 GB przestrzeni dyskowej w ramach planu standardowego, w ramach abonamentu profesjonalnego zwiększa się ona do 100 GB. Zoho oferuje również mocno ograniczony, ale bezpłatny plan, który jest idealny dla firm, które nie są jeszcze gotowe inwestować w płatne rozwiązania.

GoDaddy to dostawca hostingu, który ostatnio zadebiutował w świecie aplikacji biurowych. Firma oferuje własny pakiet usług razem z pocztą elektroniczną i pakietem Office. GoDaddy współpracuje bowiem z Microsoftem, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do Worda, arkusza kalkulacyjnego czy Powerpoint, a poza tym pozwala tworzyć dowolną liczbę adresów e-mail pod firmową domeną.

Rackspace to również firma zajmująca się hostingiem, która zapewnia także pakiet aplikacji biurowych we współpracy z Microsoft, co czyni tę ofertę bardzo podobną do GoDaddy. W przypadku e-maili biznesowych Rackspace umożliwia tworzenie kilka biznesowych adresów e-mail dla użytkowników, a także dla poszczególnych oddziałów.

Samepage nie oferuje hostingu, ale obsługuje integrację poczty e-mail stron trzecich i oczywiście ma własny zestaw aplikacji biurowych, w tym edytory tekstu, prezentacji, aplikacje umożliwiające zarządzanie kalendarzem, obsługę czatów, połączeń wideo i komentarzy.

The Arrangers umożliwia tworzenie dowolnej liczby kont biznesowych, a potem dowolnie powiększać nią w miarę rozwoju firmy. Idealne dla dynamicznie rosnących firm. Pomaga to znacznie obniżyć koszty i wybrać najbardziej optymalną formę współpracy. Użytkownik otrzymuje 5 GB i możliwość załączenia do 30 MB plików w wiadomości e-mail.

Od poczty elektronicznej, oczekujemy intuicyjności, wydajności i niezawodności działania.

Jednym na najbardziej rozpoznawalnych płatnych rozwiązań dla firm jest Pakiet G Suite dostarczany przez Google. Rozwiązanie to stawia sobie za cel odpowiadanie na podstawowe w dzisiejszych czasach potrzeby organizacji. Wśród nich kluczowymi są: łatwy dostęp z różnych urządzeń i lokalizacji; szybka i skuteczna wymiana komunikacji i danych pomiędzy użytkownikami poczty elektronicznej oraz wysoki poziom bezpieczeństwa i zabezpieczenia danych.

Funkcjonalności oferowane w pakiecie G Suite znajdą zastosowanie tam, gdzie liczy się dostęp do wspólnego dysku, kalendarza, możliwość tworzenia dokumentów, arkuszy, prezentacji czy chata z opcją video ułatwiającego szybką, bieżącą wymianę informacji. Do rejestracji konta G Suite potrzebne są: nazwa domeny internetowej firmy oraz adres email w domenie identyfikujący użytkownika.

Niektóre firmy widzą zastosowanie dla jedynie kilku oferowanych funkcji, uznając pozostałą część oferty za zbędną na swoim aktualnym poziomie potrzeb. Preferencje są zróżnicowane. Wynikają ze specyfiki użytkowanego sprzętu ( systemy Apple, Windows ) i dlatego naturalne jest, że mając do wyboru płatne abonamenty w różnych narzędziach poszukują optymalnych dla siebie rozwiązań.

Wybierając jedno z nich, firmy najczęściej pozostają przy nim do czasu pojawienia się istotnych czynników wymuszających zmianę.