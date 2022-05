Garri Kasparow będzie promował szachy w Polsce

Garri Kasparow, legendarna postać świata szachów, znany również ze swojej działalności opozycyjnej wobec Rosji, przyjedzie do Polski. Będzie gościem specjalnym “szachowego Wielkiego Szlema w Polsce” - turnieju Grand Chess Tour Superbet Rapid & Blitz, który odbędzie się w dniach 18-23 maja 2022 w Centrum Konferencyjnym Polin.

Międzynarodowe zawody cyklu Grand Chess Tour po raz pierwszy odbędą się w Polsce. To jeden z najbardziej prestiżowych cykli rozgrywek szachowych na świecie. Zawodnicy będą walczyć o pulę nagród wynoszącą 175 000 USD. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Superbet, a głównym sponsorem polskiej edycji turnieju- Superbet Zakłady Bukmacherskie.

Garri Kasparow to postać, rozpoznawalna również wśród osób nieinteresujących się szachami. Rosyjski mistrz, choć nie jest już graczem turniejowym, aktywnie angażuje się w popularyzację szachów na świecie oraz wykorzystuje również sportową sławę do krytyki polityki prowadzonej przez Rosję.

- Polska może pochwalić się wspaniałą historią związaną z szachami, a teraz przeżywa prawdziwy renesans, dzięki sukcesom polskich zawodników. Tym bardziej cieszę się, że dzięki zaangażowaniu Superbet, udało się zorganizować Grand Chess Tour również w Polsce. Dziś coraz popularniejsze stają się szybkie i błyskawiczne mecze szachowe, co jest również wspaniałą szansą, by i zarazić miłością do tego sportu kolejne osoby. Wiem, że uwagi polskich kibiców będą zwrócone na Jana-Krzysztofa Dudę i Radka Wojtaszka, ja jednak nie chcę wskazywać faworytów, bo najwięcej przyjemności zawsze daje mi oglądanie turniejów z perspektywy fana szachów – komentuje Garri Kasparow.

Garri Kasparow miał ogromny wpływ na popularyzację szachów na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Fani sportu z całego świata emocjonowali się najpierw jego debiutem, w którym jako nienotowany w rankingach szesnastolatek, zostawił w tyle ówczesnych szachowych arcymistrzów, wygrywając bez porażki turniej w Banja Luce, a kilka dekad później śledzili jego zmagania z programem Deep Blue.

- Szachy to najpopularniejsza gra świata - to ćwiczenie umysłu, które uprawia regularnie ponad 600 milionów ludzi. Szachy to społeczność. Szachy to gra, która w dobie cyfryzacji niespodziewanie przeżywa prawdziwy renesans. Dla nas, dla Superbet, to ogromny zaszczyt móc gościć w Polsce światową czołówkę szachistów, którzy biorą udział w Grand Chess Tour i przybędą na warszawską część cyklu do naszego kraju. Superbet Rapid & Blitz Poland 2022 to wielkie wydarzenie nie tylko dla zawodowych graczy i fanów turniejów szachowych, ale także dla amatorów grających w szachy okazjonalnie. Fundacja Superbet jako organizator turnieju i Superbet Zakłady Bukmacherskie jako główny sponsor, mają nadzieję, że niepowtarzalna okazja przeżycia na żywo szachowych emocji w Centrum Konferencyjnym Polin pozwoli na jeszcze mocniejsze propagowanie tej królewskiej gry w Polsce, a także na promocję Polski, wśród wszystkich fanów szachów na świecie - mówi Adam Lamentowicz, prezes zarządu Superbet w Polsce.