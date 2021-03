Gazeta.pl z nową akcją o niemarnowaniu żywności

Gazeta.pl, Nie marnuję, fot. Agora

Jak dobrze gospodarować żywnością w domu i co zrobić z resztkami – o tym będzie informować Gazeta.pl w akcji „Nie marnuję", zachęcając wszystkich do niemarnowania jedzenia. Nowa inicjatywa portalu łączy zagadnienia społeczne i ekologiczne, które Gazeta.pl podejmuje od początku swojego istnienia.

W akcji „Nie marnuję" redakcja Gazeta.pl będzie zachęcać czytelniczki i czytelników do prowadzenia dzienniczków, w których przez co najmniej tydzień zapiszą, ile i jakie jedzenie w tym czasie wyrzucili. Działanie ma pomóc w uświadomieniu skali marnowania żywności, stanowiąc przy tym punkt wyjścia do porad pozwalających walczyć z tym problemem. Na łamach portalu pojawią się także teksty poruszające temat marnowania jedzenia, np. o uprzedzeniach, przez które marnujemy żywność, oraz o tym, jaka jest różnica między datą ważności a datą przydatności. Redakcja przygotowuje też porady, co zrobić z resztek.

– Każdego dnia marnujemy średnio jeden posiłek. To nie tylko strata pieniędzy i czasu poświęconych na to jedzenie, ale też zasobów i śladu środowiskowego, który się z tym wiąże. Rozwiązanie problemu marnowania żywności może nam pomóc w wielu innych wyzwaniach klimatycznych i środowiskowych. Dlatego w Gazeta.pl mówimy „Nie marnuję" i piszemy, jak walczyć z marnotrawstwem – mówi Patryk Strzałkowski, dziennikarz Gazeta.pl specjalizujący się w tematyce ekologicznej.

Podsumowanie akcji pojawi się w „Zielonym Poranku" 2 kwietnia. Emitowany w każdy piątek program dedykowany jest w całości tematom związanym ze zmianami klimatycznymi i ekologią. W ten sposób Gazeta.pl jako pierwszy portal w Polsce w całości poświęca jeden ze swoich porannych publicystycznych formatów wyłącznie tematyce związanej z ochroną środowiska. Poza programem, w ramach cyklu „Piątki dla klimatu", prezentowane są także inne materiały związane z pogarszaniem się stanu naszej planety, dotyczące m.in.: globalnego ocieplenia czy smogu oraz wpływu zmian klimatycznych na nasze życie.

Gazeta.pl jest w czołówce największych polskich portali internetowych. Według badania Mediapanel w lutym 2021 r. serwisy Grupy Agora odwiedziło 17,1 mln użytkowników (real users), którzy wykonali 535,1 mln odsłon. Wśród najczęściej wybieranych serwisów znalazły Wiadomosci.gazeta.pl, Plotek.pl, Sport.pl, Next.gazeta.pl, Moto.pl, eDziecko.pl.

XI Ranking Marketingowych Agencji Interaktywnych