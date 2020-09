Gazetki reklamowe bardzo popularne. Większość z nas planuje z ich pomocą zakupy

Zakupy, Fot.: Pixabay

Ponad połowa dorosłych Polaków przynajmniej raz w tygodniu przegląda gazetki promocyjne supermarketów, dyskontów i innych sklepów.

Spośród osób przeglądających gazetki sklepowe i mieszkających w miastach liczących maksymalnie 100 tys. osób, aż 70 proc. planuje swoje zakupy z gazetką promocyjną. W większych aglomeracjach ten odsetek jest nieco niższy i oscyluje wokół 60 proc.

Zwyczaj planowania zakupów przekłada się na częstotliwość, z jaką konsumenci przeglądają gazetki promocyjne sieci handlowych. Według badania przeprowadzonego we wrześniu bieżącego roku, przynajmniej raz w tygodniu przegląda je co czwarty dorosły obywatel naszego kraju. Zaskakujące jest to, że jeszcze wyższy jest odsetek osób sprawdzających promocje w gazetkach 2-krotnie, a nawet 3-krotnie w ciągu tygodnia.

Planowanie zakupów z gazetką promocyjną w ręku jest najpopularniejsze wśród konsumentów o dochodach nie przekraczających 4 tys. zł na gospodarstwo domowe.

Co najmniej 50 proc. spośród badanych określić można jako heavy users - czyli najczęściej przeglądający gazetki. Oczekują oni, że sieci handlowe dostarczą im papierowe gazetki promocyjne do ich skrzynek pocztowych. Chcą zapoznać się z treścią przed wizytą w sklepie i zaplanować zakupy. Co trzeci badany deklaruje, że weźmie ją sam, bezpośrednio ze sklepu.

Powyższe dane pochodzą z badania zleconego przez CTRL System. Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej 1055 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.