Gazetki reklamowe skuteczniejsze niż reklama w internecie? Oto wyniki badania

Gazetki promocyjne i katalogi dostarczane bezpośrednio do skrzynek to preferowane przez Polaków formy reklamy. Tak wynika z badania przeprowadzonego we wrześniu i październiku bieżącego roku na reprezentatywnej grupie konsumentów przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia. W przypadku 3/4 respondentów, którzy zetknęli się z dostarczanymi do domu gazetkami, kontakt z tym nośnikiem przełożył się na zakup. Co więcej, gazetki nie tylko zachęcają do zakupu, ale według badanych pozwalają też na oszczędności w domowych budżetach.

Gazetki reklamowe, ulotki i katalogi, reklamy w sklepach oraz na billboardach są w oczach konsumentów, którzy mieli z nimi kontakt, najmniej irytującymi kanałami komunikacji marketingowej. Na drugiej stronie skali znajdują się m.in. reklamy na stronach www, które irytują co drugiego Polaka.

Dla 60 proc. respondentów gazetki oraz listy reklamowe są wiarygodnym źródłem informacji. Zajmują pierwsze miejsce w zestawieniu wiarygodnych treści reklamowych, wyprzedzając reklamę w prasie, radiu i telewizji (29 proc. wskazań) czy reklamy w mediach społecznościowych takich, jak np. Facebook (25 proc. wskazań).

Gazetki reklamowe skuteczną formą reklamy?

Ulotki i gazetki reklamowe sprawiają, że kontakt z nimi w niemal 3/4 przypadków przekłada się na zakup produktu lub usługi. Podobną, choć niższą skuteczność oddziaływania mają imienne listy z zawartością o charakterze reklamowym doręczane do skrzynki pocztowej konsumenta. Obie te formy dotarcia do klienta to narzędzia marketingu offline.

Jak przyznała blisko 1/3 badanych, gazetki reklamowe i inne materiały dostarczane do skrzynek pocztowych najbardziej zachęcają do zakupów. Dla 23 proc. Polaków gazetka to medium, które pozwala też na oszczędzanie pieniędzy. Aż 21 proc. uważa informacje z gazetek za cenne, a dla 18 proc. ogromną ich zaletą jest to, że pozwalają na zastanowienie się nad otrzymaną informacją (dla tej cechy odnotowano najwyższy spośród wszystkich badanych form reklamy wynik).

- Papierowe materiały promocyjne, czyli tzw. gazetki to dla nas jedno z najważniejszych narzędzi wspierających sprzedaż. Na ich skuteczność na naszym rynku wpływ ma przede wszystkim przyzwyczajenie konsumentów do tej formy komunikacji. Ponadto dzięki papierowej, bardzo bezpośredniej formie przekazu, klienci poświęcają gazetkom stosunkowo dużo uwagi, co niezwykle silnie oddziałuje na motywację do zakupów. Ich niezaprzeczalną zaletą jest także prosty przekaz. Ograniczają się bowiem w większości do podania informacji o nazwie i cenie - komentuje Anna Łukasik, kierownik Działu Marketingu Netto Polska.

