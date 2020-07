Getin Bank wprowadza kartę Mastercard dla fanów gry League of Legends

karta, mastercard, visa, fot. stevepb

Getin Bank przygotował ofertę dla fanów jednej z najpopularniejszych gier komputerowych na świecie - League of Legends. Teraz mogą oni zamówić kartę płatniczą Mastercard z wizerunkiem jednej z bohaterek gry - Mistrzowskiej Riven. Korzystając z oferty, gracze zyskują szereg benefitów związanych z użytkowaniem karty oraz dostęp do specjalnych korzyści w programie Mastercard Bezcenne Chwile.

Karta z wizerunkiem Mistrzowskiej Riven z League of Legends to nie tylko gadżet, ale także przepustka do bogatego świata korzyści dostępnych w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Użytkownik nowej karty zarejestrowanej w programie, może szybciej osiągnąć wyznaczony cel i odebrać swoją nagrodę, zbierając punkty podczas każdej transakcji kartą Mastercard, a u ponad 80 partnerów programu (w tym 40 prowadzących sprzedaż w Internecie) może ich zebrać więcej.

Posługujący się nową kartą Getin Banku mają także możliwość otrzymania 1000 punktów powitalnych za dokonanie co najmniej pięciu transakcji na łączna kwotę min. 50 zł oraz mogą odebrać specjalnie przygotowaną nagrodę – podwojenie pierwszego zamówienia paczki o wartości 650 RP (Riot Points). To oznacza, że za 1300 punktów zgromadzonych w programie Klienci mogą otrzymać nie 650, a aż 1300 RP. Fani League of Legends otrzymają również punkty za transakcje zrealizowane w sklepach internetowych Riot, gdzie skorzystają ze specjalnego przelicznika - 5 punktów za każde wydane 5 złotych.

- Świat finansów nie jest i nie powinien być nudny. Dlatego właśnie program Mastercard Bezcenne Chwile oparty został na pasjach i przywiązaniu użytkowników naszych kart do ich rozwijania. Z tego samego powodu, ciągle szukamy okazji do podjęcia współpracy z innowacyjnymi partnerami. Już w 2018 roku zdecydowaliśmy się zostać globalnym partnerem League of Legends – jednej z najpopularniejszych gier komputerowych na świecie, skupiającej wokół siebie ogromną społeczność pasjonatów e-sportu. Cieszymy się, że ten potencjał dostrzegł również Getin Bank i że wspólnie możemy fanom bohaterów gry dostarczyć wyjątkową kartę i wyjątkowe emocje – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.

Jak otrzymać kartę Mastercard League of Legends

Nową kartę mogą otrzymać klienci Getin Banku, którzy posiadają lub zdecydują się założyć Konto Proste Zasady. Pozostaje ono bezpłatne dla klientów poniżej 26. roku życia oraz dla pozostałych użytkowników, po dokonaniu w miesiącu przynajmniej jednej płatności kartą lub BLIKIEM. Wnioskować o kartę można w dowolnym oddziale Getin Noble Banku, dzwoniąc na infolinię lub za pośrednictwem bankowości internetowej. Wydanie karty oraz jej obsługa są bezpłatne. Darmowe są również wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej, a także przelewy zlecane w bankowości internetowej oraz mobilnej, w tym przelewy na telefon. Posiadacz karty będzie miał także dostęp do szerokiej oferty płatności mobilnych poprzez usługi Google Pay, Apple Pay oraz Garmin Pay. Dzięki temu także przy każdej płatności zbliżeniowej telefonem lub zegarkiem można zbierać punkty w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Karta dostępna jest także dla klientów Bankowości Osobistej oraz Prywatnej posiadających odpowiednio Konto Osobiste Noble lub Konto Osobiste Noble Private Banking.

- Obsługa klienta nie kończy się dla nas w momencie zaproponowania mu dobrego produktu. Wtedy dopiero rozpoczyna się nasza wspólna droga i zależy nam na zapewnieniu mu bezcennych doznań i emocji, które czerpać może z każdej transakcji kartą z wizerunkiem Mistrzowskiej Riven. Teraz fani światowego bestsellera, League of Legends, mogą wybrać bank oraz produkty w pełni dopasowane do ich stylu życia, do tego kim są – mówi Tomasz Misiak, Członek Zarządu Getin Noble Bank.

Pobierz raport o marketingu w Google (SEM)