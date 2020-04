GG uruchomiło test na koronawirusa

koronawirus, test, fot. GG

GG uruchomiło specjalnego bota z testem, który pomaga ocenić ryzyko zarażenia się wirusem SARS-Cov-2. Test został opracowany w oparciu o zalecenia WHO, Ministerstwa Zdrowia oraz aktualne statystyki zachorowalności w Polsce. Na podstawie udzielonych odpowiedzi bot określa wstępne ryzyko zarażenia koronawirusem jako niskie, średnie lub wysokie.

Wprowadzony przez GG test podpowiada również, gdzie zgłosić się po pomoc oraz zachęca do wsparcia finansowego wybranej wyspecjalizowanej placówki zdrowia. Aby rozpocząć test należy odnaleźć w Katalogu publicznym numer 8002 i rozpocząć rozmowę.

Bot NIE JEST przeznaczony do wiarygodnego diagnozowania, jedynie może pomóc w podjęciu dalszych indywidualnych decyzji. Ułatwia również przekazanie darowizny pieniężnej: wystarczy zeskanować podany przez bota kod QR i użyć go w aplikacji swojego banku. Wybrana kwota w całości zostanie przelana na konto szpitala, który potrzebuje wsparcia.

GG apeluje do wszystkich swoich użytkowników o pozostanie w domu, stosowanie środków ochrony osobistej i zachowanie spokoju. W ten sposób wszyscy wspieramy największych bohaterów tej epidemii: lekarzy, ratowników i personel medyczny. Zachęcamy też, aby każdy, kto ma taką możliwość, wsparł szpitale materialnie i pieniężnie. Bot GG ułatwia dokonanie wpłaty.





fot. GG

SafeSafe

Niedawno na łamach serwisu Interaktywnie.com informowaliśmy również o aplikacji SafeSafe, która wspiera codzienną realizację tych zaleceń, w tym regularna ocena ryzyka oraz obserwacja stanu zdrowia. Projekt jest rozwijany przez oddolną inicjatywę grupy naukowców i przedsiębiorców z Wrocławia.

SafeSafe umożliwia użytkownikom systematycznie oceniać ryzyko infekcji, uzupełniać dziennik zdrowia, stworzyć metryczkę chorób przewlekłych przystosowaną do łatwej prezentacji lekarzom (szczególnie ważne dla seniorów) a także dbać o codzienna profilaktykę. W ramach aplikacji udostępniana jest Ankieta Oceny Ryzyka - stworzona przez lekarzy na bazie wytycznych WHO. Po wyświetleniu się przypisanej do użytkownika grupy ryzyka użytkownik otrzymuje wskazówki dopasowane do jego indywidualnej sytuacji, dzięki czemu wie co robić dalej i gdzie szukać pomocy.

Aplikację instaluje się bezpośrednio ze strony internetowej www.koronazglowy.com - nie trzeba nic pobierać ze sklepów z aplikacjami. Użytkownik po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu od razu może z niej korzystać. Nie ma logowania do systemu, rejestracji. Nikt nie wie kim jest użytkownik, co chroni jego dane osobowe. Są one zapisane tylko na jego prywatnym urządzeniu. Aplikacja nie gromadzi danych osobowych użytkownika, zapisuje jego informacje na urządzeniu, na którym zostanie zainstalowana. Ma pomóc w rozwiązaniu problemów, z jakimi zmagają się nie tylko lekarze, ale też Polacy przebywający w większości w przymusowej izolacji.