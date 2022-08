Glovo oferuje sprzedaż bez prowizji w ramach akcji Zamawiając-Pomagasz

kurier, przesyłka, dostawa, fot. Glovo

W ramach społecznej aktywności firmy, Glovo rozpoczyna projekt „Zamawiając-Pomagasz”. W ramach programu restauracje prowadzone przez organizacje pozarządowe (NGO) mogą sprzedawać na Glovo z 0% prowizją. Zyskują w ten sposób darmowy dostęp do wielu nowych klientów, w ponad 140 miastach w Polsce, a dzięki zamówieniom z takich restauracji użytkownicy Glovo wspierają NGO oraz osoby potrzebujące.

Glovo to platforma łącząca klientów, kurierów oraz restauracje czy sklepy. Chcąc wspierać osoby potrzebujące, a także przedsiębiorczość społeczną i wyjątkowe miejsca, Glovo rozpoczęło program Zamawiając-Pomagasz. Dzięki niemu do listy ponad 10 000 partnerów aktywnie korzystających z aplikacji mogą dołączyć NGO, które prowadzą własne restauracje lub sklepy, a dochód z działalności przeznaczany jest na realizację ich celów statutowych. Aktualnie w Polsce działa ok. 143 000 organizacji pozarządowych, zatem potencjał do współpracy między NGO a Glovo jest ogromny.

- Wierzymy, że organizacje pozarządowe, które dedykują swoją działalność osobom potrzebującym, najlepiej wiedzą, jak efektywnie przeznaczyć środki finansowe, aby wsparcie było skuteczne i przyczyniało się do poprawy jakości życia. Dlatego też umożliwiamy restauracjom i sklepom prowadzonym przez fundacje i organizacje pożytku publicznego obecność w naszej aplikacji bez jakiejkolwiek prowizji. Tym sposobem chcemy umożliwić im dostęp do naszych klientów online i dodatkową promocję, która podniesie ich sprzedaż. Rezygnujemy tutaj z opłat, aby wesprzeć tych, którzy pomagają najbardziej potrzebującym – podkreśla Małgorzata Żurowska, Impact & Sustainability Specialist w Glovo w Polsce.

Zamawiając-Pomagasz. Oto przykład

Z programu „Zamawiając-Pomagasz” korzysta już m.in. Kuchnia Czerwony Rower w Warszawie. To przedsiębiorstwo społeczne, które oferuje domowe posiłki, dania wegetariańskie oraz potrawy wybranych kuchni świata. Zatrudnia, szkoli i inspiruje osoby doświadczone wykluczeniem społecznym oraz w trudnej sytuacji życiowej. Dochód z działalności Kuchni Czerwony Rower przekazywany jest na cele statutowe Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, które od 26 lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami, chorujące psychicznie, będące w kryzysie bezdomności, długotrwale bezrobotne oraz dzieci i młodzież ze środowisk dysfunkcyjnych. Kuchnia Czerwony Rower aktywnie działała także w czasie pandemii, kiedy realizowała kampanię #KuchniaDlaSeniora, obejmując wsparciem najbardziej potrzebujących seniorów z Pragi Północ. Za realizację kampanii otrzymała pierwsze miejsce w akcji #DobroNaWynos organizowanej przez Komisję Klubową w 2021 roku. Regularnie również wspiera posiłkami uchodźców z Ukrainy.

- Kuchnia Czerwony Rower to miejsce wyjątkowe. Jesteśmy jednak przekonani, że takich miejsc w Polsce, które oferują nie tylko pomoc dla potrzebujących, ale także pyszne jedzenie czy inne produkty, jest znacznie więcej. Chcemy im pomóc udostępniając naszą aplikację, infrastrukturę i ekosystem za darmo. Jednocześnie dostrzegamy, że wielu naszych użytkowników szuka możliwości wsparcia przedsiębiorstw społecznych i chętnie zamówi z lokalnej restauracji czy sklepu, który zarobione pieniądze przeznaczy na szczytny cel – dodaje Małgorzata Żurowska.

Pobierz ebook z raportem "Content marketing 2022"