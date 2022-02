Glovo podsumowuje 2021 rok. Oto najciekawsze dane dotyczące firmy z branży delivery

kurier, dostawa, fot. Glovo

Miejscy kurierzy na stałe wpisali się w codzienny krajobraz ulic. Zamawiamy zarówno gotowe jedzenie z ulubionych restauracji, jak i zakupy spożywcze, ubrania, elektronikę czy biżuterię. To sprawia, że firmy delivery robią niemal wszystko by odpowiedzieć na coraz to nowe potrzeby użytkowników. Co najchętniej zamawiają Polacy, a gdzie na świecie kurierzy dostarczają najwięcej słodyczy? Glovo podsumowało miniony rok i dzieli się danymi na temat zachowań konsumenckich użytkowników w Polsce na tle innych krajów.

Rok 2021, choć nieco spokojniejszy od swego poprzednika, zapisze się w naszej historii jako czas wielkich zmian i nowej, bardziej zdigitalizowanej rzeczywistości. Świadczy o tym także ogromny rozwój branży delivery - Glovo może pochwalić się obecnością w 1300 nowych miastach na świecie. Najwierniejszy i najbardziej aktywny użytkownik Glovo w Polsce złożył już ponad 10500 zamówień na łączną kwotę 39 tys. euro.

Zamówienia specjalne, czyli z czym mierzą się kurierzy

Nieustannie rosnącą popularnością cieszą się zamówienia specjalne, czyli takie spoza oferty sklepów i restauracji dostępnych w aplikacji. W 2021 roku jedno z najbardziej niestandardowych zamówień Glovo w Polsce składało się z dokładnie 732 kubków herbaty na wynos. To jednak nie wszystko – mieszkaniec Czarnogóry poprosił kuriera o dostarczenie…dokumentów rozwodowych, a użytkownik z Gruzji zamówił w aplikacji pokarm dla anakondy. Jak widać, kurierzy mierzą się niekiedy ze sporymi wyzwaniami. Użytkownicy doceniają ich ciężką pracę, odwdzięczając się napiwkami. W tej kwestii prym wiodą Rumunia, Hiszpania i Chorwacja.

Polacy pokochali ramen

Wszyscy kochamy poznawać nowe smaki świata, jednak każdy z nas ma ulubioną kuchnię, którą mógłby zamawiać niemal non stop. Polacy stawiają na smaki klasycznej kuchni amerykańskiej, Hiszpanie i Portugalczycy najczęściej składają zamówienia na burgery w przeróżnych wersjach, a Rumuni – pizzę. Nieustannie rośnie także popularność kuchni wegetariańskiej i wegańskiej. Glovo, tylko w 2021 roku, odnotowało 61 proc. wzrost zamówień tego typu dań, w porównaniu do poprzedniego roku. Niebagatelny wzrost zainteresowania zanotowała także kuchnia hiszpańska (+71%) oraz… wywodzący się z Japonii ramen (+295%).

Słodkie zachcianki i terminy zamówień

10:00 rano to czas, w którym użytkownicy zamawiają najwięcej słodkości. W 2021 roku top 3 ulubionych słodkich pozycji w Glovo na świecie to eklery, naleśniki oraz churros. Zaraz z nimi znalazły się lody i croissanty. W Polsce najchętniej zamawialiśmy w dostawie wszelkiego rodzaju ciasta. Najsłodszymi miastami minionego roku był Madryt, Barcelona i Tibilisi – tam kurierzy dostarczali słodkie zamówienia najczęściej.

Można śmiało powiedzieć, że aplikacje delivery, takie jak Glovo, stały się częścią współczesnego stylu życia. Rok 2021 pokazał, że trend dostaw wprost pod drzwi użytkowników tylko się umacnia. Rok 2022 będzie z całą pewnością etapem jeszcze bardziej intensywnego rozwoju oferty, zarówno pod kątem nowych partnerstw, jak produktów i usług.