Glovo wdraża Q-commerce. Firma zrealizuje dostawę w maksymalnie pół godziny

Glovo ogłasza start nowego obszaru działalności biznesowej: Q-Commerce. Jest to rozwiązanie prowadzące do trzeciej generacji branży commerce, dzięki któremu firma zrealizuje dostawy dowolnych artykułów zamówionych za pośrednictwem aplikacji w przestrzeni miejskiej w maksymalnie pół godziny.

Q-commerce, to system szybkiego handlu, który dzięki partnerstwu i współpracy z największymi sieciami handlowymi, jak Empik, Biedronka czy Auchan, umożliwia użytkownikom sprawne dostawy wprost do domów. Rozwiązanie obejmuje nie tylko artykuły spożywcze i restauracyjne dania, ale cały asortyment sklepów: od zabawek, po płyty, książki, żywe kwiaty czy lekarstwa.

Glovo znacznie wyprzedza swoją konkurencję i branżę. Dopiero po wybuchu pandemii większość graczy na rynku poszerzyło swoją ofertę dostaw jedzenia o dodatkowe usługi, tymczasem Glovo wykonało już ponad 12 milionów dostaw z różnych kategorii na całym świecie. W 2020 roku, w okresie od stycznia do listopada, liczba zamówień artykułów spożywczych w Polsce wzrosła ponad 12-krotnie.

- W związku z ograniczeniami w handlu i wprowadzaniem lockdownu w wielu krajach na całym świecie, coraz więcej osób oczekuje możliwości dostaw niezbędnych artykułów i jedzenia do domu. Sytuacja zewnętrzna wprowadziła zapotrzebowanie, z jakim branża nie spotkała się do tej pory. Co więcej, zmieniło się także podejście do czasu realizacji zamówienia. Klienci oczekują szybkich dostaw, nie chcą oczekiwać na nie 24 czy 48 nawet godzin. Dlatego w Glovo, dzięki dostępności wszystkich produktów w ramach Q-Commerce, zobowiązaliśmy się do realizacji zamówień w czasie do 30 minut lub mniej. Wprowadzenie tego rozwiązania w Hiszpanii, a następnie rozszerzenie funkcjonalności na resztę Europy i kraje afrykańskie w ciągu najbliższych 12 miesięcy, to ważny krok w rozwoju naszej oferty, na który czekamy z niecierpliwością– zaznacza Daniel Alonso, Global Director Q-Commerce w Glovo.