Glovo zyskuje na popularności. Polacy polubili zamówienia z dostawą

Kurier, Fot.: Pixabay

Od lipca zeszłego roku Glovo, mobilna aplikacja zajmująca się dostawami na życzenie, osiągnęła w naszym kraju milion pobrań ze sklepów App Store i Google Play. W ciągu 10 miesięcy kurierzy z żółtymi plecakami pojawili się w 30 miastach. Najliczniej z aplikacji korzystają osoby między 26 a 35 rokiem życia, a najwięcej sympatyków zamówień z dostawą mieszka w Warszawie.

Hiszpańska aplikacja zagościła w smartfonach Polaków na dobre. Poprzez Glovo można zamówić z dostawą do domu przekąskę, lunch, codzienne zakupy z marketów, produkty parafarmaceutyczne z apteki, kwiaty z kwiaciarni czy też książki z okolicznej księgarni. Popularność tego rozwiązania pokazuje, że jest ono idealną odpowiedzią na rosnące potrzeby konsumentów, w szczególności w czasach pandemii. Aplikacja osiągnęła już milion pobrań, a najwyższe - 3. miejsce na liście bezpłatnych aplikacji w sklepach App Store i Google Play, Glovo osiągnęło 10 kwietnia bieżącego roku. Oceny, które obecnie odnotowuje to odpowiednio 4,7/5 w pierwszym i 4,3/5 w drugim sklepie.

– Rozwój na polskim rynku jest bardzo dynamiczny. Na ten moment mamy ponad 2700 partnerów w tym McDonald's, KFC, Biedronkę, Carrefour. Mowa tutaj nie o brandach, a o wszystkich punktach, w każdym mieście. Stawiamy na rozbudowę każdej kategorii zamówień – mówi Carlos Silván, General Manager Glovo Polska.

Grupa odbiorców i najpopularniejsze zamówienia

Najliczniejszą grupę użytkowników Glovo w Polsce stanowią osoby między 26 a 35 rokiem życia. Częściej z aplikacji korzystają kobiety - różnica jest jednak niewielka. Natomiast najwięcej sympatyków zamówień z dostawą mieszka w Warszawie.

Ulubiona kuchnia polskich użytkowników aplikacji to kuchnia amerykańska - w szczególności burgery. Na podium znajdują się też dania włoskie i azjatyckie. W temacie zamówień spożywczych to wysoko na listach zakupów polskich konsumentów znajdują się banany. Od początku współpracy z Biedronką kurierzy dostarczyli 10 ton tego produktu.

– Najczęściej użytkownicy korzystają z aplikacji w piątek i sobotę w godzinach wieczornych między 17 a 19. Przed pandemią widzieliśmy również skoki liczby zamówień w porze lunchowej, ale podczas izolacji ich godziny uległy pewnym zmianom. Zaobserwowaliśmy “wypłaszczenie” się wykresów - zamawiamy przez cały dzień, na co wpływ może też mieć szersza oferta w segmencie zakupów spożywczych - wyjaśnia Carlos Silván, General Manager Glovo Polska.

Najszybciej zrealizowane zamówienie

Zamówienia trafiają w ręce użytkowników coraz sprawniej, dzięki rosnącej liczbie kurierów we wszystkich miastach. Do tej pory najszybciej udało się zrealizować zamówienie z McDonald’s w Sopocie. Kurier z żółtą torbą w ciągu 8 minut dostarczył Cappuccino i Happy Meal do klienta. Miasta, w których obecnie działa flota kurierska Glovo to: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Katowice, Sopot, Lublin, Szczecin, Toruń, Bydgoszcz, Białystok, Rzeszów, Olsztyn, Opole, Płock, Gliwice, Sosnowiec, Chorzów, Gorzów Wielkopolski, Elbląg, Częstochowa, Bielsko-Biała, Rybnik, Kielce, Bytom, Tychy, Radom.

Hiszpańska firma działa też prężnie w ujęciu globalnym. W grudniu 2019, po rundzie finansowania przeprowadzonej przez Mubadala, Glovo zyskało status jednorożca (ang. unicorn), czyli start-upu, którego wyceniono na ponad miliard dolarów. Obecnie na całym świecie z aplikacji korzysta około 2.6 miliona użytkowników miesięcznie, w 550 miastach obejmując 22 kraje. Aby zamówienia dotarły do klientów, co miesiąc do aplikacji loguje się około 50 000 kurierów. Firma na całym świecie posiada ponad 22 000 partnerów, a liczba pracowników sięga już niemal 1600 osób, z czego w polskim oddziale pracują 124 (ponad 50 osób liczy Dział Wsparcia). Polska jest trzecim krajem pod względem zatrudnienia w Glovo - po Hiszpanii i Argentynie.