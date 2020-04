GO Sport pomaga najmłodszym przetrwać czas epidemii

zabawa, dziecko, fot. 5712495, pixabay

Od 20 kwietnia restrykcje wprowadzone przez rząd w związku z pandemią koronawirusa są stopniowo zmniejszane. Osoby powyżej 13. roku życia mogą już wychodzić na spacery bez opieki dorosłego i korzystać z uroków wiosny, chociaż dalej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Nadal pozbawione tej możliwości są dzieci przebywające w domach dziecka. Z uwagi na tą sytuację, marka GO Sport postanowiła wesprzeć tę właśnie grupę i przekazać wybranym ośrodkom opiekuńczym w Warszawie zabawki i gry do użytku wewnętrznego. Marka ma nadzieję, że przekazane przedmioty ułatwią codzienne zajęcia dzieciom, w szczególności w tym trudnym okresie kwarantanny.

Brak możliwości wyjścia na zewnątrz

Trwająca od ponad miesiąca kwarantanna to trudny czas dla wszystkich, jednak dzieci z domów dziecka do dziś przeżywają okres w izolacji wyjątkowo dotkliwie. Ośrodków opieki aktualnie nie można odwiedzać ani opuszczać. Dzieci pozbawione zostały kontaktu z przyjaciółmi ze szkół, zamknięte są także place zabaw, a ponadto wiele domów dziecka, od początku wprowadzenia kwarantanny, nie była w stanie umożliwić podopiecznym wyjścia na zewnątrz.

Duża część placówek nie posiada ogrodów, a ze względu na braki w personelu, organizacja wyjść na spacer nie jest tutaj możliwa. Nawet teraz, kiedy w całym kraju nastolatkowie powyżej 13. roku życia mogą samodzielnie udać się na przechadzkę, Ci znajdujący się pod opieką domów dziecka są pozbawieni tej możliwości. Ryzyko zakażenia całego ośrodka jest tutaj zbyt wysokie, a dyrektorzy placówek nie chcieliby, aby młodsze dzieci, które na samodzielny spacer nie mogą się wybrać, poczuły się pokrzywdzone.

Gry do użytku wewnętrznego

To wszystko sprawia, że podopiecznym ośrodków opieki jest teraz naprawdę ciężko. Wychowawcy robią wszystko, by odwrócić ich uwagę i zapewnić jak najwięcej atrakcji, ale bez dodatkowego wsparcia, nie jest to łatwe. Mając to na uwadze, GO Sport postanowił najliczniejszym domom dziecka w Warszawie ofiarować różnego rodzaju gry do użytku wewnętrznego. Stoły do piłkarzyków, tarcze do gry w darta, gruszki bokserskie, skakanki czy maty to przykłady produktów przekazanych placówkom na Mazowszu. Niemal 300 dzieci skorzysta ze wsparcia udzielonego przez sportową markę i będzie miało możliwość zapełnienia wolnego czasu grą na nowym sprzęcie.

- Troska o dzieci i rozwijanie ich zdolności motorycznych od zawsze były wysoko na liście naszych priorytetów. W materiałach eksperckich podpowiadamy, jak od małego zarażać pociechy bakcylem do sportu. W czasach pandemii ciężko zająć dzieci czymś pożytecznym, a jeszcze bardziej utrudnione zadanie mają tutaj ośrodki opiekuńcze. Dlatego postanowiliśmy skierować naszą pomoc do przebywających w tych placówkach dzieci i dostępnymi w naszym asortymencie grami oraz sprzętem sportowym, pomóc im przeżyć ten trudny okres – powiedziała Magdalena Stępień, koordynator marketingu GO Sport.

Oprócz wsparcia domów dziecka, sportowa marka od początku kwarantanny zachęca odbiorców do pozostania w domach i aktywnego spędzania czasu. W dniach 01.03-03.04 na Facebooku oraz Instagramie, GO Sport przeprowadził konkurs pod hasłem #przyGOtujtrening, którego uczestnicy mieli dzielić się zdjęciami lub filmikami prezentującymi ich domowe treningi. Aktualnie marka udostępnia na swoim fanpage’u materiały wideo z ćwiczeniami, które przygotowują profesjonalni trenerzy. Od 15 marca, klientom sklepu internetowego GO Sport zapewniono również darmową dostawę do domów. #Zostańwdomu i #ćwiczwdomu to hasła przyświecające działaniom marki.

