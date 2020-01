Google Ads. Na co można liczyć za 1000, 5000 i 10 0000 zł miesięcznie?

analityka, internet| fot. Carlos Muza | Unsplash

Google ma prawie 75 proc. udziału w rynku wyszukiwarek, użytkownicy korzystają z niej 3,5 miliarda razy, co oznacza, że co sekundę do giganta spływa 2,5 miliona zapytań. Użytkownicy pytają o korki, rozkład jazdy pociągów, tramwajów czy autobusów, pogodę i najnowsze newsy, a także - szukają informacji na temat produktów, które zamierzają kupić. To daje wiele okazji, by zaprezentować swoją markę potencjalnym klientom, zwiększyć ruch na swojej stronie, podkręcić konwersję i w końcu poprawić wyniki sprzedażowe.

Reklama w Google to, zwłaszcza dla firm z sektora e-commerce, podstawa. Płacimy wyłącznie za bezpośrednie kliknięcia lub wyświetlenia reklam, co sprawia, że - przy odpowiedniej optymalizacji kampanii - ta forma reklamy może być bardzo skuteczna. Budżet, jakim dysponujemy nie jest jednak bez znaczenia. To oczywiste, że na inne rzeczy może jednak liczyć początkujący e-sklep, a na inne dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, ale co konkretnie można mieć, jeśli na Google Ads przeznaczymy 1000, 5000 i 10000 zł miesięcznie?

O odpowiedź poprosiliśmy ekspertów z K2 Precise i OSOM Studio.

Kacper Skrzypiec-Nowak

Senior SEM Specialist

K2 Precise

System reklamowy Google Ads jest dostępny praktycznie dla każdego – nie występuje tutaj budżetowy próg wejścia i nasze pierwsze kampanie możemy prowadzić nawet przy minimalnych budżetach. Działania reklamowe w Google możemy podzielić na kampanie stałe (prowadzone równomiernie przez długi okres czasu) oraz na kampanie flightowe (aktywacje, akcje promocyjne, tesy). Niezależnie od wydawanego budżetu Google każdemu reklamodawcy oferuje indywidualne rekomendacje dostępne na koncie reklamowym.

Budżet miesięczny na poziomie 1 000 zł

1 000 zł miesięcznie, czyli średnio 33 zł dziennie – budżet, który na pewno nie pozwala na wiele reklamodawcom. W tym przypadku możemy liczyć tylko na podstawowe działania reklamowe oferowane przez Google – mała, prosta kampania w sieci wyszukiwania lub promocja ograniczonego asortymentu przez kampanie PLA. W tym wypadku podstawą kampanii będzie, nie szukanie rozwiązań, ale ograniczanie emisji reklam - odpowiedni dobór godzin, dni, urządzeń oraz wykluczanie dużej liczby fraz czy miejsc docelowych. Budżet, na tym poziomie, praktycznie zamyka kwestię testowania. Mimo wszystko działania w tym budżecie mogą spełniać cele biznesowe, w postaci: pozyskania ruchu, generowania leadów czy sprzedaży. Jednak te cele muszą być jasno określone przez klienta i nie może być to kilka celów, np.: sprzedaż i utrzymanie wysokiego udziału w wyświetleniach.

Budżet miesięczny na poziomie 5 000 zł

Średnio ponad 160 zł dziennie, czyli solidna baza dla kampanii reklamowych oraz szukanie nowych możliwości dotarcia. W tym wypadku również rekomenduję skupienie się na jednym typie kampanii reklamowych – kampanii, które najlepiej realizują cele biznesowe. Wykorzystanie jednego typu kampanii pozwoli nam maksymalnie wykorzystać potencjał i szeroko dotrzeć do grupy docelowej. Dodatkowo w tym przypadku możemy starać się testować nowe możliwości dotarcia do potencjalnych nowych klientów, wprowadzając na nasze konto dodatkowe kampanie reklamowe.

Budżet miesięczny na poziomie 10 000 zł

Optymalny budżet miesięczny, w którym możemy kompleksowo wykorzystać portfolio reklamowe dostępne w Google Ads - działać z kampaniami w sieci wyszukiwania, PLA, rozbudowanym remarketingiem opartym o segmentację użytkowników oraz wprowadzać prospectingowe kampanie w sieci reklamowej (w oparciu o affinity i in-market audience). Budżet pozwala na wprowadzenie optymalizacji opartej o smart bidding (przez mniejsze ograniczenia budżetowe kampanii) oraz testować najnowsze rozwiązania reklamowe Google Ads.

Podsumowując, najważniejsze w prowadzeniu działań reklamowych w Google jest odpowiednie określenie naszych celów biznesowych oraz dopasowanie do nich budżetu – ważne jest aby wydatki na reklamę online traktować jako inwestycję, a nie jako koszt. System pozwala nam skutecznie dostosowywać działania do realizacji celów niezależnie od budżetów i nawet przy minimalnej inwestycji możemy osiągnąć sukces.

Kamil Kwaśny

PPC Specialist

Osom Studio

Określenie, co dokładnie otrzymamy za daną kwotę, nie jest proste, ponieważ na odpowiedź składa się kilka zmiennych. Pierwsza z nich to branża, w której działa klient, a dokładniej jej konkurencyjność. Im więcej firm “bije się” o miejsce w wyszukiwarce lub sieci reklamowej, tym większe są koszta prowadzenia kampanii. Warto wziąć jeszcze długość procesu decyzyjnego danego produktu lub usługi. Drogie produkty jak strony internetowe lub ubezpieczenia wymagają większych nakładów na kampanię, niż inne, tańsze produkty. Kolejną zmienną są cele, jakie ma osiągnąć nasza kampania. Koszty pozyskania konkretnego leada, jak wysłanie formularza kontaktowego lub zakup w sklepie internetowym są dużo większe niż budowanie świadomości marki przy pomocy sieci reklamowej. Dochodzi do tego również obszar, jaki swoim zasięgiem ma obejmować nasza kampania i wiele innych zmiennych. Całość możemy zamknąć ulubionym powiedzeniem osób z branży marketingu: “To zależy”.

Budżet miesięczny na poziomie 1 000 zł

Naturalnie, im większy budżet, tym na więcej możemy sobie pozwolić. Jednak często spotykają nas ograniczenia dostępnych środków na kampanię Google Ads. To o czym należy pamiętać w przypadku niskich budżetów, takich jak 1000 złotych miesięcznie, to skupienie się na jednym kanale i konkretnym celu. Rozbijanie niewielkich środków, które mamy do dyspozycji, na wiele różnych kanałów spowoduje rozproszenie budżetu i jego nieefektywne wykorzystanie. Powodem tego jest mała ilość ruchu (ze względu na niskie środki) w każdej kampanii i niemiarodajne wyniki, które nie pomogą nam w optymalizacji. Warto natomiast kwotę 1000 złotych, w zależności od założonego celu, wykorzystać na jeden rodzaj kampanii — w wyszukiwarce lub sieci reklamowej.

Budżet miesięczny na poziomie 5 000 zł

Dużo większe pole manewru daje nam kwota 5000 złotych na miesiąc. W sporej części przypadków jest to kwota, która pozwala na rozbudowanie działań reklamowych. Rozszerzenie słów kluczowych w wyszukiwarce, zwiększenie świadomości dzięki reklamom w GDN oraz dotarcie do osób, które odwiedziły naszą stronę dzięki kampanii kierowanej na listy remarketingowe.

Budżet miesięczny na poziomie 10 000 zł

Kwota 10 000 złotych miesięcznie pozwala nam z kolei na rozszerzenie działań marketingowych. W zależności od potrzeb i możliwości możemy jeszcze bardziej rozbudowywać działania w sieci wyszukiwania i sieci reklamowej, a także uruchamiać nowe kanały, jak na przykład kampania w sieci wideo. Większy budżet to również większy ruch na stronie internetowej, który przekłada się na zbieranie przez system list użytkowników, którzy byli na naszej stronie. My natomiast możemy je później wykorzystać w naszych kampaniach. To również więcej danych na koncie Google Ads, które później mogą być wykorzystane, na przykład w automatycznych strategiach ustalania stawek.

Im większy budżet, tym większe możliwości, większy ruch i bardziej rozbudowana strategia marketingowa. Jednak przede wszystkim należy pamiętać o efektywnym wykorzystaniu dostępnych środków, który przełoży się na określone cele biznesowe. Mądre ulokowanie, nawet niewielkiego, budżetu na kampanie Google Ads, może przynieść dobre efekty.