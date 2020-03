Google, Facebook i Microsoft w czasach koronawirusa. Przedstawiamy działania internetowych gigantów

social media, internet, aplikacje, fot. geralt, pixabay

Nowa rzeczywistość wymusiła na firmach podjęcie szybkich i zdecydowanych decyzji. W pierwszej kolejności wpłynęła na zmianę modeli biznesowych. Przykładem tego jest natychmiastowe wprowadzanie płatności zbliżeniowych. Nastąpiło również wyraźne przewartościowanie celów strategicznych. Korporacje, co chyba nikogo nie powinno dziwić, albo zabezpieczają budżety operacyjne, albo inwestują więcej w działania powiązane z odpowiedzialnością społeczną. Lokalni przedsiębiorcy natomiast przyłączają się do różnych inicjatyw i starają się dopasować do aktualnych zapotrzebowań rynku. To oczywiście zaledwie początek zmian, jakie mają obecnie miejsce. Popatrzmy na skalę globalną. Jak w nowym świecie odnajdują się internetowi gracze? Czy pandemia koronawirusa zaskoczyła takie firmy jak Microsoft, Google czy Facebook?

Informacje są na wagę złota

Pierwsze wzmianki o COVID-19 pojawiły się już pod koniec ubiegłego roku. Najpierw w postaci skróconych newsów, plotek i memów. Wkrótce informacje o koronawirusie zalały media społecznościowe mieszając się z fake newsami i celową dezinformacją. Przedstawiciele grupy EDiMA (Europejskie Stowarzyszenie Mediów Cyfrowych), w której skład wchodzą takie marki jak Twitter, Facebook, Google, Amazon czy Apple, potwierdzili podjęcie działań przeciwko rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych, zagrażających zdrowiu wiadomości. Dość szybko w mediach społecznościowych pojawiły się specjalne sekcje, dzięki którym jesteśmy przekierowani na rządowe strony z rzetelnymi treściami odnośnie pandemii.

Centra informacji

Oficjalne strony informujące o zagrożeniach związanych z koronawirusem są nie tylko dobrze zaprojektowane, ale i bardzo użyteczne. W krajach, które nie zdążyły przygotować się na zaistniałą pandemię, wydawcy serwisów społecznościowych we współpracy z instytucjami rządowymi wdrożyli własne centra informacji. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj Facebook, który wykazał się sporą elastycznością. W taki sposób Amerykanie, ceniący sobie swobodę i niezależność, otrzymali specjalne notyfikacje i dodatkowe wyjaśnienia odnośnie tego, dlaczego powinni posłuchać oficjalnych komunikatów, a także przestrzegać nakazu pozostania w domu.

W ostatnich miesiącach mogliśmy zaobserwować wyraźną współpracę między państwami i internetowymi monopolistami. Takie kraje jak Wielka Brytania i Kanada zaangażowały się w walkę z armią internetowych trolli, którzy za swój cel obrali COVID-19. Przykładowo Narodowa Służba Zdrowia Wielkiej Brytanii współpracująca z Twitter'em, codziennie zgłasza i zawiesza fałszywe konta, z których prowadzone są działania dezinformacyjne.

Gry związane z hasłami koronawirus i COVID-19

Dość niezwykłą sytuację obserwujemy na platformie popularnego sklepu z aplikacjami Google Play. Niektórzy deweloperzy postanowili zarobić na panującej pandemii, umieszczając w sieci gry związane z hasłami typu koronawirus czy COVID-19. Google postanowił przeciwdziałać, blokując wyniki wyszukiwania aplikacji.

Niestety podjęte akcje okazują się bezskuteczne. Na platformie oprócz gier powiązanych z tematyką wirusów, plag i bakterii, pojawiają się również inne treści. Na przykład humorystyczne aplikacje, których celem jest łatwe zarobienie na ludzkiej ciekawości i strachu. Google nie zaliczyło tego egzaminu pozytywnie. Do dzisiaj nie potrafi wprowadzić odpowiednich ograniczeń, choćby w taki sposób jak Apple i Steam, które podjęły zdecydowane kroki w celu usunięcia podobnych gier ze swoich platform.

Wyzwanie Facebooka

Z dużym wyzwaniem do dzisiaj zmaga się Facebook. Właściciel Messenger'a i WhatsApp'a ma zaskakujący problem. Popularne komunikatory korzystają z szyfrowanego systemu informacji. Utrudnia to nadzór i moderacje rozprzestrzeniających się tam treści. Porównajmy to do bardzo szybkiej wymiany sms'ów między dwoma miliardami użytkowników (i tylko na samym WhatsApp'ie). Zazwyczaj szyfrowanie danych i zachowanie prywatność użytkowników jest bardzo pożądaną, wręcz cenioną rzeczą. Podczas globalnej pandemii może stanowić wyjątkowe, a nawet trudne do zmierzenia zagrożenie dla społeczeństwa w postaci siania niepotrzebnej paniki oraz szerzenia się fałszywych informacji. Jakie działania podjęła firma z Kalifornii?

Centrum informacyjne dla użytkowników WhatsApp

W przypadku serwisu Facebook nieprawdziwe informacje zostają odpowiednio oznaczone, a użytkownicy otrzymują wiadomość przekierowującą ich do postu wyjaśniającego, zanim będą mogli udostępnić oflagowaną treść. Przykład WhatsApp'a pokazuje, że takie działanie nie jest możliwe do wykonania w szyfrowanym środowisku komunikacji. Firma postanowiła przeznaczyć odpowiednie środki dla IFCN (Międzynarodowa Sieć Sprawdzania Faktów), aby pomóc takim organizacjom jak WHO zapewnić internautom dostęp do rzetelnych informacji.

Współpraca z WHO pozwoliła stworzyć „linię zaufania", dzięki której każdy użytkownik popularnego komunikatora może uzyskać konkretne odpowiedzi na swoje pytania. Czy to wystarczy? Niestety pokazuje to brak innych możliwości ingerencji w system i pewną bezradność wobec technologii, która miała zapewniać użytkownikom bezpieczną wymianę informacji. Z pewnością będzie to lekcja do nadrobienia w przyszłości, a także dylemat (dobro społeczeństwa kosztem prywatności jednostek?), przed którym staną firmy z branży IT.

Monitoring i alerty

Najpopularniejsza na świecie wyszukiwarka pomaga swoim użytkownikom w dotarciu do sprawdzonych treści i najnowszych wzmianek o koronawirusie. Funkcja ta jest niezwykle przydatna. Segreguje na żywo najważniejsze wydarzenia z ostatniej chwili. Dzięki temu internauci nie muszą instalować nowych aplikacji, ani płacić dodatkowych pieniędzy w celu uzyskania dostępu do najświeższych, wiarygodnych wiadomości. Bezpłatnie mogą pozostać na bieżąco z sytuacją na całym świecie.

Wskazówki w Google Maps

W niektórych krajach zostały wdrożone również wskazówki w Google Maps. Gdy użytkownicy zaczną szukać lekarza lub gabinetu lekarskiego, pojawiają się odpowiednie alerty i oznaczenia na mapie obok wizytówek firmowych. Trwają również aktualizacje nowych godzin pracy, a także danych kontaktowych do placówek.

W wyszukiwarce pojawiło się menu z najważniejszymi treściami na temat objawów, profilaktyki i leczenia przypadków koronawirusa. Panel powstał we współpracy z WHO i prowadzi do głównego centrum informacyjnego organizacji: www.who.int/news-room.

Współpraca Google ze Światową Organizacją Zdrowia

W ramach powyższej współpracy Google zaprojektowało własną stronę poświęconą COVID-19. Znajdziemy na niej wskazówki: jak się zachować podczas pandemii, wartościowe informacje odnośnie zdrowia, a także dane i analizę sytuacji rozwoju zakażenia na całym świecie. Oprócz tego znajdziemy odnośniki do Youtube i blogów firmy Google, gdzie dowiemy się między innymi o tym, w jaki sposób firma inwestuje w walkę z wirusem.

Google podpowiada, jak spędzać wolny czas w domu

Choć zaprojektowany przez Google serwis wygląda na bardzo prostą stronę z przystępną treścią, znajdziemy na nim sporo odnośników do zewnętrznych serwisów, gdzie spędzimy zdecydowanie więcej czasu. Odnoszę wrażenie, że Google chciało zaprojektować w ten sposób wielofunkcyjne centrum informacyjne. Strona ma spełnić oczekiwania zarówno osoby poszukującej odpowiedzi na pytania odnośnie pandemii, jak i osoby szukającej łatwych do skonsumowania treści. To powoduje, że popularna wyszukiwarka dość powierzchownie podeszła do tematu monitorowania danych w Internecie. A szkoda.

Na ratunek powinno przyjść Google Trends. Narzędzie możemy włączyć w dwóch wersjach: podstawowej i rozszerzonej. W pierwszej otrzymujemy prosty panel z podstawowymi statystykami odnośnie wybranych krajów (na dzień dzisiejszy nie możemy wybrać Polski). Niestety nadal nie są to zbyt dokładne wartości, którymi moglibyśmy sprawnie posługiwać się w badaniach lub podczas dokładnej analizy rozwoju sytuacji odnośnie ilości wyszukiwań i zapytań internautów.

Specjalna wersja Google Trends poświęcona COVID-19

Po kliknięciu w wybrany kraj, pojawia się rozszerzona wersja Google Trends. Najbardziej rozbudowana jest wersja dla Stanów Zjednoczonych. Znajdziemy na niej więcej danych geolokalizacyjnych, a także najważniejsze tematy, które są wyszukiwane w sieci. Na przykład informacje na temat ilości zapytań odnośnie wykonywania testów na obecność COVID-19. Monitorowanie zachowań użytkowników od Google może zawieść żądnych wiedzy internautów. Niestety w sytuacji kryzysu globalnego doskonale zauważamy wszystkie wady Google Trends, niedoskonałości analiz i ograniczenia danych. Z większości wykresów nie wynika nic godnego uwagi, brakuje również wyjaśnień i opisów. Google, może czas na porządną aktualizację?

- Jeżeli, tak jak ja, poszukujecie bardziej konkretnych danych, polecam sięgnąć po rozwiązanie od firmy Microsoft. Bing stanął na wysokości zadania, dostarczając bardzo czytelną i wartościową mapę do monitorowania pandemii. W panelu znajdziemy nie tylko wykres z dokładnymi statystykami zarażeń, wyzdrowień i zgonów z całego świata. To także centrum najświeższych wiadomości oraz materiałów wideo. Dzięki dodatkowej aplikacji na telefon możemy na bieżąco śledzić za pomocą powiadomień najświeższe wydarzenia - komentuje Paweł Jóźwik, Strategy Group Head w Schulz brand friendly.

Centrum monitorowania pandemii serwisu bing.com

Przygotowana przez Microsoft mapa jest dostępna dla każdego internauty, a w dodatku jest dokładna, przypomina profesjonalne narzędzia do monitoringu internetu. Dla porównania warto wspomnieć chociażby system obrazowania wirusa COVID-19 opracowany przez polski oddział firmy Esri, który dodatkowo wykorzystuje informacje z Ministerstwa Zdrowia. Oba narzędzia korzystają z danych bezpośrednio pozyskanych od CDC (Centra Kontroli i Prewencji Chorób), a także wspominanym już wcześniej w tym artykule WHO.