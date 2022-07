Google ponownie opóźnia blokowanie plików cookie firm trzecich

Google | Solen Feyissa | Unsplash

Jeszcze co najmniej dwa lata dzielą nas od porzucenia inwazyjnych plików cookie na rzecz Sandboksa, ogłosił Google. Pierwotnie wycofanie obsługi plików cookie stron trzecich w Chrome miało nastąpić w 2022 r, potem termin przesunął się na 2023, a teraz jest mowa o 2024.

W opublikowanym poście na blogu wiceprezes Google Privacy Sandbox Anthony Chavez pisze: „zamierzamy rozpocząć wycofywanie plików cookie innych firm w Chrome w drugiej połowie 2024 roku”. Presja regulacyjna spowodowała wcześniejsze opóźnienie, które przesunęło okno do 2023 r., ale obecne podejście ma poparcie brytyjskiego Urzędu ds. Konkurencji i Rynków (CMA), więc deadline może być przesuwany po raz ostatni.

Google intensywnie testuje nowy zestaw interfejsów API (w tym Fledge lub Topics API), które, jak twierdzi, mogą zachować równowagę między ochroną prywatności a dalszym wspieraniem gospodarki reklamowej online, która jest podstawą jej działalności. Deweloperzy mają teraz dostęp do testowania interfejsów API w swoich witrynach i aplikacjach

Plan polega na rozszerzeniu grupy użytkowników Chrome, którzy mają włączone interfejsy API Sandboksa do „milionów użytkowników na całym świecie” od sierpnia, a następnie stopniowe włączanie większej liczby osób przez całą resztę roku aż do 2023 r. Tak powolny roll out ma szansę dać wydawcom i programistom czas na to, aby dowiedzieć się, jak działa technologia, zanim interfejsy staną się „ogólnie dostępne”.

Wycofywanie plików cookies firm trzecich jest motywowane większą niż dotychczas presją na ochronę prywatności użytkowników. Dotąd firmy polegały na plikach cookie i agregatorach danych innych firm, aby oceniać zachowanie swoich użytkowników w wielu domenach. Kiedy jednak konsumenci zorientowali się, że za "darmowe" internetowe usługi w rzeczywistości płacą informacjami o sobie, firmy takie jak Google i Apple zaczęły ograniczać korzystanie z plików cookie stron trzecich.

Zmiana - mimo że ciągle przesuwana - wydaje się więc nieuchronna. Co będzie oznaczała dla branży? O tym pisze Wioletta Pakuła z adCookie.

Wioletta Pakuła

Digital Media Team Leader

adCookie

Temat post-cookies wywołał znaczne zamieszanie. Wiele podmiotów na rynku stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie będą realne konsekwencje, gdy Google przestanie zapisywać 3rd party cookies w swoich rejestrach. Jednak nie jest to novum. Aktualnie takie praktyki stosuje Firefox i Safari, choć na dużo mniejszą skalę. W efekcie całość działań związanych z zakupem i dystrybucją danych 3rd party skupia się obecnie na Chrome (69,25% globalnego zasięgu).

Zmiana, czyli wycięcie 3rd party cookies przez Google Chrome, miała nadejść z końcem roku, jednak została przesunięta w czasie z uwagi na wątpliwości związane z kwestionowaniem legalności zbierania danych w metodzie wystosowanej przez Google, czyli Privacy Sandbox. W dodatku Amazon ogłosił, że będzie blokował to rozszerzenie na swoich witrynach, co dodatkowo skomplikowało sytuację. Ostatecznie Google zdecydował, że zmiany wprowadzi do końca 2022 roku, z zaznaczeniem, że modyfikacje mogą trwać cały pierwszy kwartał 2023 r. Skąd tak odległy termin? Google chciał dać sobie czas na dopracowanie rozwiązania odnośnie zakresu prywatności użytkowników. Ogólnie coraz częściej mówi się o tym, że nie ma sensownej alternatywy, a zmiana będzie niosła za sobą szeroko pojęte konsekwencje dla całej branży reklamowej.

Co to oznacza dla całej branży?

brak możliwości wykorzystywania w kampaniach danych zewnętrznych, opartych o targetowanie behawioralne (zainteresowania i intencje zakupowe),

brak możliwości śledzenia i raportowania konwersji post-view,

brak możliwości wykorzystywania cross device oraz cross site cappingu (z wyjątkiem technologii Google),

cały czas będzie można korzystać z danych 1st party data,

Walled Gardens (Google, Facebook, Instagram) będą prowadziły kampanie w oparciu o swoje wewnętrzne dane, więc tutaj również bez zmian,

usunięcie 3rd party cookies wprowadzi jasny podział, kto jest posiadaczem oraz kto odpowiada za przechowywanie danych o użytkownikach.

Jakie rozwiązania mogą się sprawdzić? Jednym z nich jest Privacy Sandbox, czyli technologia pozwalająca na udostępnianie danych o użytkownikach z pominięciem danych wrażliwych. Główną zaletą tego rozwiązania jest to, że dane o użytkownikach będą przechowywane na urządzeniach użytkowników, zamiast (tak jak do tej pory) w przeglądarkach. I skrótowo mówiąc, użytkownicy będą podzieleni według następujących kryteriów:

FLEDG (First Locally-Executed Decision over Groups Experiment), czyli ci, którzy wyrazili zgodę na śledzenie. Użytkownik jest śledzony i mamy możliwość wyświetlenia mu reklamy profilowanej, tak jak do tej pory, z tą różnicą, że pomijamy w tym procesie dane wrażliwe. Zatem nie możemy zidentyfikować w 100% konkretnej osoby, a profilowanie odbywa się w zgodzie ze standardami GDPR (Europa) oraz CCPA (USA).

FLoC (Federated Learning of Cohorts), czyli internauci, którzy nie wyrazili zgody na śledzenie. W dużym skrócie - jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na śledzenie będzie przyporządkowywany do większego zbiory tzw. kohorty, z pominięciem danych wrażliwych.

Targetowanie kontekstowe, cofnięcie się do czasów, w których głównym zasobem reklamowym będzie kategoryzacja dostępnego inventory w zależności od kontekstu stron i słów kluczowych.

Podsumowując, pozostaje tylko obserwować dalszy bieg wydarzeń, bo z pewnością jeszcze wiele się zmieni, cały czas bowiem pojawią się propozycje, rozwiązania i metody agregacji danych. Miejmy nadzieję, że nowe rozwiązanie będzie bardziej dopasowane do potrzeb użytkowników (poszanowanie prywatności) oraz zaoferuje skuteczną i efektywną alternatywę dla 3rd party cookies.