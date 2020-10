Google udostępnia "organiczne" wyniki wyszukiwania w Google Shopping

Google | fot. Rajeshwar Bachu | Unsplash

Według analiz eMarketera, większość wyszukiwań produktowych zaczyna się już teraz na Amazonie. W 2019 roku ten segment aktywności Amazona wzrośnie prawie o 30% w porównaniu z ubiegłym rokiem, zwiększając przychody netto z wyszukiwania do 7,09 mld USD. Google konsekwentnie wzbogaca więc funkcjonalności swojej platformy zakupowej.

Google Shopping otwiera więc bezpłatne listy wyników wyszukiwań "wprowadzamy bezpłatne wyniki w Zakupach Google w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. Podobnie jak nie pobieramy opłat za pokazywanie wyników w głównym indeksie wyszukiwarki, nie będziemy ich pobierać za wyświetlanie wyników w Google Shopping. Płatne oferty nadal będą pojawiać się w boksach reklamowych i będą działać tak samo, jak obecnie reklamy produktowe".

Udostępnienie tej funkcji wszystkim sprzedawcom wpłynie na konkurencyjność oferty Google, które od dłuższego czasu czuje na sobie oddech konkurencji w postaci Amazona. Już dzisiaj to od niego amerykańscy użytkownicy rozpoczynają wyszukiwanie produktu, trend ten ma szanse umocnić się dzięki wyszukiwaniu wizualnego i głosowemu.

Daniil Khaustov

Senior Performance Marketing Specialist

KERRIS Group

W kwietniu 2020 roku Google ogłosił, że Google Merchant Center umożliwi reklamodawcom wyświetlanie bezpłatnych reklam produktowych, pomiędzy płatną reklamą produktową, a tekstowymi organicznymi wynikami wyszukiwania.

Według naszych szacunków w tej chwili z reklam w Zakupach Google korzysta około 30% wszystkich sklepów internetowych. Reklama produktowa dotychczas była popularna ze względu na niższy koszt kliknięcia - średnio o 20-30%. Z drugiej strony, konfiguracja pliku produktowego (feedu) jest dość skomplikowaną i wymaga doświadczenia. Teraz pojawia się możliwość wyświetlania reklam za darmo dzięki dotacji Google, co na pewno zachęci więcej firm do skorzystania się z tego formatu.

W związku z nowością od Google więcej firm będzie miało teraz łatwiejszy dostęp do reklam produktowych, a dzięki obietnicy tego technologicznego giganta, że ułatwi on rejestrację konta i konfigurację pliku produktowego, więcej MŚP wyświetli swoje produkty. Właściciele małych sklepów internetowych dostaną możliwość bezpiecznego pod kątem kosztów prowadzenia swojej działalności, przy jednoczesnym zwiększaniu liczby klientów.

Warto jednak zaznaczyć, że profesjonalna konfiguracja pliku produktowego może znacząco wzmocnić pozycję firmy w tym formacie reklamowym, dlatego lepiej, by właściciele firm nie robili tego samodzielnie, a zaufali profesjonalistom. W niedalekiej przyszłości duże firmy również będą chciały zająć wysokie pozycje w nowej powierzchni reklamowej, więc konkurencja wzrośnie.

Michał Pałasz

SEM Manager

iProspect

Piotr Klejnowski

SEO Manager

iProspect

Google dzięki wprowadzeniu list „organicznych” w Google Shopping upiecze kilka pieczeni na jednym ogniu. Głównym celem jest oczywiście walka z Amazonem (niewidoczna aż tak bardzo na polskim rynku). Natomiast jednocześnie Google, podobnie jak wielokrotnie w przeszłości, wymusi pójście o krok do przodu. Wszystkie e-commerce, które wcześniej zwlekały z optymalizacją stron produktowych, będą musiały się na tym skupić, żeby nie zostać z tyłu.

Na zmianie w pierwszej kolejności skorzystają firmy, które dbały wcześniej o swój feed produktowy (oraz oczywiście mają konto w Google Merchant). Pozostałe będą potrzebować dużo zasobów lub czasu, żeby zbliżyć się do bardziej zapobiegliwej konkurencji. W dłuższej perspektywie, zakładając, że wszyscy będą zmierzać w stronę dodania tam swoich produktów, ciężkie chwilę mogą przeżywać platformy agregujące produkty ze sklepów. Będą musiały inwestować w reklamy lub szukać luki we frazach generycznych.

Oczywiście wiele zależy też od samego Google. Tak naprawdę kilka miesięcy po starcie przekonamy się, jakie elementy będą wpływać w największym stopniu na ruch organiczny z tej zakładki. Dodatkowo niejasny jest też wpływ Structured Data, który jest wykorzystywany w powiązanych z Google Shopping sekcjach wyszukiwarki, np. Popular Products. Z perspektywy e-commerce, na pewno rekomenduję wdrożenie Structured Data oraz przede wszystkim wspomniane wcześniej skupienie się na optymalizacji stron produktowych.

Michał Elżbieciak

Paid Ads Team Leader

Veneo

Już niedługo będziemy mieli możliwość wyświetlania bezpłatnych informacji o produktach na karcie Zakupy Google, a to za sprawą nowej funkcjonalności oferowanej przez amerykańskiego giganta, która dociera do Europy. Pojawia się kluczowe pytanie - jaki wpływ będą miały organiczne wyniki wyszukiwania produktów na wyniki płatne i prowadzone kampanie Google Ads?

Aby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, jednak biorąc pod uwagę fakt, że produkty organicznie będą wyświetlały się głównie na rzadko uczęszczanej przez użytkowników zakładce Zakupy Google, przedsiębiorcy aktywnie promujący swoje produkty w kampaniach Google Ads oraz obsługujące ich agencje mogą spać spokojnie. Nie oznacza to jednak, że wprowadzenie nowej możliwości przez Google nie jest wielką zmianą, wręcz przeciwnie - jest to możliwość, którą należy wykorzystać. To ogromna szansa zwłaszcza dla małych sklepów e-commerce na to, by nieodpłatnie mieć możliwość wyświetlania swoich produktów dodatkowej grupie odbiorców, rozwijając tym samym swój biznes. Wiele mniejszych sklepów, sprawdzając w ten sposób potencjał wyszukiwarki Google pod kątem promowania produktów, może również w przyszłości zdecydować się na płatne formy reklamy, co może skutkować wzrostem konkurencyjności w tym kanale.

Przedsiębiorcy, którzy do tej pory promowali swoje produkty w płatnych wynikach wyszukiwania, zyskują dodatkową możliwość zwiększenia ruchu na stronie i skalowania swojej sprzedaży. Zwiększy się również waga optymalizacji tytułów produktów, opisów, zdjęć itd., wszystko po to, by były atrakcyjne i jak najlepiej nawiązywały do intencji zakupowych użytkowników. Dokładne działanie algorytmu pozostaje nieznane, jednak prawdopodobnie właśnie na podstawie tych kluczowych parametrów Google będzie decydował o organicznej kolejności wyświetlania produktów.

Google zdecydowanie dąży do zwiększenia atrakcyjności karty Zakupy dla swoich użytkowników, co jest interesującym sygnałem dla sprzedawców. W przyszłości możemy także spodziewać się kolejnych zmian w tym obszarze, np. obejmujących zwiększenie liczby miejsc, w których pojawią się bezpłatne listy produktów. Warto także podkreślić, że niektóre popularne już systemy CSS, nie będą miały możliwości integracji programu „Surfaces across Google”, na co użytkownicy GMC powinni zwrócić szczególną uwagę.