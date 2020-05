Google udostępnia usługę Google Meet

video chat | fot. Chris Montgomery | Unsplash

Kiedy z powodu koronawirusa, ludzie na całym świecie utknęli w domach, wideokonferencje stały się jedynym sposobem na utrzymywanie kontaktu z przyjaciółmi i rodziną, co skutecznie - i mimo wielu potknięć po drodze - wykorzystała aplikacja Zoom. Nic więc dziwnego, że Google, które również ma usługę pozwalającą na zdalne kontakty, nie mógł patrzeć na to obojętnie.

Zoom, który dla wielu pojawił się niemal znikąd, szybko stał się głównym oprogramowaniem pozwalającym na organizowanie czatów wideo. Miał wprawdzie spore problemy dotyczące bezpieczeństwa, ale - bez względu na wszystko - to własnie on zdominował kontakty międzyludzkie w czasach pandemii. Google Meet, usługa pomyślana i udostępniana jako część płatnego pakietu G Suite przeznaczonego dla dla firm, instytucji i szkół, pozostał w tyle. Do teraz.

Począwszy od przyszłego tygodnia, Google Meet będzie stopniowo dostępny dla wszystkich, za pośrednictwem meet.google.com i aplikacji mobilnych Google Meet. Użytkownicy korzystający z darmowej wersji będą mogli tworzyć spotkania wideo do 100 uczestników i skorzystać z takich funkcji jak dzielenie ekranu, napisy w czasie rzeczywistym czy rozszerzony widok “kafelkowy”. Ponadto, do 30 września nie będzie obowiązywał limit czasowy spotkań w wersji darmowej.

Dla firm i organizacji, które nie korzystały do tej pory z pakietu G Suite, udostępniona została ponadto nowa wersja pakietu - G Suite Essentials. To pakiet dla tych firm i instytucji, które na co dzień potrzebują zaawansowanych funkcji w Google Meet - takich jak udział w wideokonferencji za pośrednictwem telefonu, większa liczba uczestników i nagrywanie spotkań. Pakiet G Suite Essential zawiera również dostęp do Dysku Google oraz aplikacji Dokumenty, Arkusze i Prezentacje. Do 30 września pakiet G Suite Essentials jest dostępny za darmo.

Jak Google zamierza pokonać Zoom? Oczywiście, zapewniając o wysokim poziomie bezpieczeństwa, jakie gwarantuje Meet. - Prywatność i bezpieczeństwo są najważniejsze, bez względu na to, czy chodzi o lekarza udostępniającego pacjentowi poufne informacje zdrowotne, doradcę finansowego prowadzącego spotkanie z klientem, czy też osoby, które przez wideokonferencje uczestniczą w zakończeniach roku szkolnego, urodzinach czy innych ważnych wydarzeniach - możemy przeczytać w materiałach prasowych.

Oto tylko niektóre ze środków bezpieczeństwa, które stosuje Google:

Nie pozwalamy anonimowym użytkownikom (tj. nieposiadającym konta Google) na dołączanie do spotkań utworzonych przez indywidualne konta.

Kody do spotkań w Google Meet są domyślnie złożone i dlatego są odporne na „zgadywanie” metodą brute-force.

Spotkania wideo są szyfrowane podczas przesyłania, a wszystkie nagrania przechowywane na Dysku Google są szyfrowane podczas przesyłania i spoczynku (“at rest”).

Korzystanie z Google Meet nie wymaga instalowania wtyczek. Wystarczy Google Chrome lub inna nowoczesna przeglądarka, dzięki temu narzędzie jest mniej podatne na zagrożenia.

Na urządzeniach mobilnych można pobrać aplikacje Google Meet ze sklepu Apple App Store i Google Play.

Użytkownicy Meet mogą zarejestrować swoje konto w Programie zaawansowanej ochrony Google - naszej najsilniejszej dostępnej ochrony przed phishingiem i przejęciem konta.

Google Cloud podlega regularnym, rygorystycznym audytom bezpieczeństwa i prywatności dla wszystkich swoich usług. Nasze globalne certyfikaty zgodności pomagają w spełnieniu wymagań regulacyjnych określanych przez RODO i HIPAA, a także COPPA i FERPA w przypadku edukacji.

Dane z Google Meet nie są wykorzystywane do celów reklamowych i nie udostępniamy Waszych danych podmiotom trzecim.

Czy to jednak wystarczy? Komunikatory Google do tej pory nie umiały zyskać masowej przychylności. Czatów było wiele, a wszystkie były dość... zawiłe. Nawet dzisiaj Google udostępnia aż trzy usługi do wideokonferencji, bo oprócz Google Meet istnieją także Hangouty i Google Duo.

Jak skorzystać z Google Meet?

Posiadacze konta Google, muszą się tylko zalogować na stronie meet.google.com, aby rozpocząć korzystanie z usługi.Konto mogą jednak założyć również przy użyciu służbowego lub prywatnego adresu e-maila. To krok wymagany jednorazowo ze względów bezpieczeństwa.