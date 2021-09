Grafika na schodach Browarów Warszawskich, czyli nietypowy sposób na promocję

schody, miasto, fot. Browary Warszawskie

Nie ma drugich tak wpadających w oko schodów, jak te znajdujące się w Browarach Warszawskich. Prawdopodobnie to one wkrótce staną się jednym z najchętniej fotografowanych w stolicy obiektów przez mieszkańców i turystów. Wszystko za sprawą utalentowanego artysty – Dawida Ryskiego, który odpowiada za to spektakularne streetart'owe dzieło.

Browary Warszawskie wyrosły na wolskim, postindustrialnym ugorze, latami omijanym przez mieszkańców. Dziś ta okolica na powrót służy miastu, wnosząc do jego życia bogatą ofertę gastronomiczną, rozrywkową i usługową. Odwiedzający to miejsce goście chwalą inwestycję za nowoczesny vibe, wielkomiejski sznyt, ale też za poszanowanie historii miasta, którą czuć tu na każdym kroku, dzięki pieczołowicie zrewitalizowanym, zabytkowym elementom tutejszej architektury.

Architektura Browarów Warszawskich przyciąga, a wisienką na wizualnym torcie będą najbardziej fotogeniczne i kolorowe schody w Warszawie. Ogromna grafika, która nie ustępuje rozmiarami warszawskim muralom, liczy sobie aż 50 metrów kwadratowych. Za ich projekt odpowiada mieszkający na Woli artysta, którego grafiki i plakaty coraz częściej goszczą w galeriach sztuki na całym świecie – Dawid Ryski. Schody prowadzące pod 170-letnie kolebki Leżakowni stały się wyjątkowym „płótnem” dla jednego z najzdolniejszych polskich ilustratorów. Ten urodzony w 1982 artysta od lat projektuje plakaty koncertowe, okładki płyt i ilustruje prasę (m.in. „Wprost”, „Charaktery”, „Wysokie Obcasy” czy „Przekrój”). Prace Dawida, były już wystawiane w Londynie, Stambule, Mediolanie, czy Nowym Jorku.

- To miejsce to moje największe tegoroczne odkrycie! Właśnie takich inwestycji brakuje Warszawie, by pozbyć się kompleksów w porównaniu do innych europejskich stolic. I tę „europejskość”, i imponującą różnorodność Browarów Warszawskich starałem się oddać na mojej grafice. Chciałem też zilustrować inkluzywny charakter miejsca, jego otwartość i pozytywne emocje, którymi Browary Warszawskie napełniają bywalców od stóp do głów – mówi Dawid Ryski.

Trzeciego września chody zostały oddane w ręce (i nogi) mieszkańców Warszawy. 17-metrowe schody przyprowadzą gości z woonerfu Haberbuscha i Schielego na plac przy Leżakowni.

