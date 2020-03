oszczędności, pieniądze, bank, fot. nattanan23

Aby wesprzeć wszystkich swoich partnerów w walce z pandemią koronawirusa, Grupa L’Oréal uruchamia europejski program solidarnościowy. Pomoc otrzymają szpitale, domy opieki, apteki, dystrybutorzy żywności, salony fryzjerskie, perfumerie i dostawcy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, należący do sieci dystrybucji Grupy. Fundacja L’Oréal przekaże również 1 milion euro swoim partnerskim organizacjom non-profit zaangażowanym w pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.

– W tej bezprecedensowej, kryzysowej sytuacji naszym obowiązkiem jest włączyć się w działania w każdy możliwy sposób. Poprzez europejski program solidarnościowy, jako Grupa L’Oréal, chcemy okazać uznanie, wsparcie i solidarność z tymi, którzy w swoich wysiłkach na rzecz opanowania koronawirusa wykazują się wyjątkową odwagą i bezinteresownością – powiedział Jean-Paul Agon, Prezes Grupy L`Oréal.

Pomoc L`Oréal skierowana jest do podmiotów, które znajdują się „na froncie” walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, a także przedsiębiorców, którzy są najbardziej narażeni na skutki ekonomiczne pandemii. Działania pomocowe skierowane są również do partnerskich organizacji non-profit, dbających o ludzi w potrzebie, a w tej chwili potrzebujących wsparcia bardziej niż kiedykolwiek.

– Dziś, w sytuacji pandemii, w której się znajdujemy, ogromnie liczy się wzajemne wsparcie, zaufanie, ale też realna pomoc. Jako L`Oréal na co dzień współpracujemy z bardzo różnorodną grupą partnerów i dlatego staraliśmy się opracować zasady programu pomocowego tak, aby odpowiadał on na ich najpilniejsze potrzeby i problemy. Często proste z pozoru rozwiązanie oznacza dla kogoś ogromne wsparcie i pozwala na realizację codziennej działalności – podkreśla Niels Westerbye Juhl, Prezes L`Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Grupa L`Oréal wdrożyła ze skutkiem natychmiastowym następujące działania:

Solidarność z organami służby zdrowia:

Fabryki Grupy, które już w zeszłym tygodniu rozpoczęły produkcję środka dezynfekującego do rąk, dostosują swoją produkcję w taki sposób, by przez najbliższych kilka tygodni wytwarzać znaczne ilości tego produktu w celu zaspokojenia potrzeb francuskich i europejskich organów służby zdrowia.

Solidarność z personelem opieki zdrowotnej i farmaceutami:

Marka La Roche-Posay wyposaży wszystkie partnerskie szpitale i domy opieki oraz najważniejsze apteki partnerskie w Europie w środek dezynfekujący do rąk. Jednostki te są naszą pierwszą linią obrony przed koronawirusem, ich pracownicy codziennie nas chronią i starają się opanować epidemię. Marka La Roche-Posay już dostarcza bezpłatne butelki francuskim aptekom, które są w stanie we własnych laboratoriach przygotować środek dezynfekujący do rąk.

Solidarność z dystrybutorami żywności:

Marka Garnier zapewni i dostarczy kilka milionów pojemników ze środkiem dezynfekującym do rąk wszystkim swoim europejskim klientom zajmującym się dystrybucją żywności, aby ich pracownicy – nieustający w zaspokajaniu podstawowych potrzeb swoich klientów – mogli zadbać o swoje bezpieczeństwo, stosując zalecane środki ostrożności.

Solidarność z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami należącymi do naszych sieci dystrybucji (salonami fryzjerskimi, małymi perfumeriami):

L’Oréal zawiesi ich płatności do czasu, gdy wznowią działalność gospodarczą.

Solidarność z naszymi najbardziej narażonymi dostawcami:

W przypadku wszystkich dostawców, którzy są najbardziej narażeni na skutki kryzysu, L’Oréal skróci czas płatności, wykonując systematyczne płatności natychmiastowe.

Solidarność z osobami najbardziej potrzebującymi:

Fundacja L’Oréal postanowiła przekazać 1 milion euro swoim partnerskim organizacjom non-profit zaangażowanym w pomoc osobom w trudnej sytuacji. Pomoże to najbardziej potrzebującym stosować się do zalecanych środków ostrożności, zwalczyć koronawirusa i zmierzyć się z konsekwencjami epidemii. Tym organizacjom non-profit – przez cały rok wspieranym przez Fundację L’Oréal – zaoferujemy również zestawy do higieny osobistej (żel pod prysznic i szampon) oraz środek dezynfekujący do rąk dla pracowników opieki społecznej, wolontariuszy i podopiecznych.