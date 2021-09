HBO Max pojawi się w Polsce w 2022 roku

HBO Max za niecały miesiąc rozpocznie swoją europejską krucjatę, mierząc się z takimi gigantami jak Netflix i Amazon Prime. Usługa zostanie uruchomiona w sześciu krajach Europy już 26 października, niestety - jak to zwykle bywa - wśród nich nie ma Polski. Z koszmarną aplikacją HBO GO jako pierwsi pożegnają się mieszkańcy Hiszpanii, Danii, Norwegii, Szwecji, Andorze i Finlandii.

Mu poczekamy nieco dłużej. Na kolejnych czternastu rynkach, w tym polskim, HBO Max pojawi się w 2022 roku. Oprócz Polski, będą to Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja i Słowenia. Potem przyjdzie czas na kolejne kraje. Co ciekawie, HBO Max nie pojawi się w momencie premiery ani w Wielkiej Brytanii, ani Niemczech.

Ile zapłacimy za uwolnienie od HBO Go? Na razie nie wiadomo, bo ceny zostaną ujawnione dopiero w październiku, ale już teraz wiadomo, że konkurenci mają się czego obawiać, bo oferta HBO do ubogich z pewnością nie będzie należeć. Będzie pochodzić najpewniej z bibliotek takich producentów jak DC, Warner Bros., HBO, Max Originals i Cartoon Network, a także Adult Swim i Turner Classics. I nawet jeśli - co zostało powiedziane wprost - nie będzie uwzględniać premier kinowych, to taki zbiór IP jest bardzo mocną kartą przetargową.

Konkurencji mają się więc czego obawiać, tym bardziej, że HBO Max szybko nadrabia zaległości. W USA zadebiutował bowiem rok temu i nie od razu został przyjęty z otwartymi ramionami. Z czasem jednak, gdy na platformie pojawiało się coraz więcej oryginalnych programów, użytkownicy zaczęli się do platformy przekonywać, tym bardziej że - inaczej niż będzie w Europie - w USA na HBO Max od razu trafiają filmy, które wchodzą do kin.

Wojny streamingowe przybierają na sile

HBO Max został uruchomiony jako kolejna nowa usługa w tak zwanych "wojnach strumieniowych", kiedy giganci medialni i technologiczni wprowadzali własne, wysokobudżetowe usługi, zmierzając do przejęcia choć części rynku, który zdominował Netflix i Amazon Prime Video. Tak właśnie powstał Disney Plus (w Polsce jeszcze niedostępny) i Apple TV Plus (dostępny, ale wyłącznie na urządzeniach Apple'a).

HBO Max ma czytelną agendę, licząc na to, że unikalna oferta przyciągnie do usługi dość wielu użytkowników, skłonnych zapłacić za swój ulubiony serial. I są pewne przesłanki, by wierzyć, że to się uda, a - nawet jeśli nie - gra z całą pewnością warta jest świeczki. Bo faktycznie, sytuacja zaczyna się mocno komplikować. By być ze wszystkim na bieżąco z tym, o czym mówi się w danej bańce (być na bieżąco ze wszystkim od dawna już się nie da) trzeba mieć co najmniej kilka wykupionych subskrypcji.

Tematem rozmowy, a więc i magnesem na subskrybentów mają jednak szanse wyłącznie najlepsze produkcje, bo czasy, w których z zaskoczeniem odnotowywało się, że produkcja Netfliksa zdobywa Emmy dawno już minęły.

W 2021 to właśnie streamingi zdominowały rozdanie tych nagród. "The Crown" Netfliksa i "Mandalorian" Disney+ zdobyły po 24 nominacje i to był rekord ("WandaVision" też na Disney+ miała 23). W sumie HBO zajmuje pierwsze miejsce pod względem nominacjo do tych nagród (130), Netflix drugie miejsce (129), a Disney+ trzecie (71).

Konkurencja jednak nie śpi. Netflix ma około 6000 tytułów w Stanach Zjednoczonych i rośnie, przy czym 40% tytułów to produkcje oryginalne, a to oznacza wzrost o 25% w porównaniu rok do roku. I to właśnie produkcje Netfliksa wzbudzają największe zaangażowanie.

Tytuł lidera nigdy nie jest jednak dany raz na zawsze, a przywództwo Netfliksa jest mocno kwestionowane.