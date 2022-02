HBO Max wchodzi do Polski. Czego możemy się spodziewać?

fot. Chase Yi | Unsplash

HBO Max zostanie uruchomiony w 15 dodatkowych krajach 8 marca 2022 roku. Wejdzie m.in. do Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Mołdawii, Czarnogóry, Holandii, Macedonii Północnej, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji i Słowenii oraz - tak, tak - w Polsce. Użytkownicy HBO Go automatycznie zostaną "przepisani" do nowej aplikacji.

Globalne wdrażanie HBO Max jest kontynuowane, ponieważ wprowadzamy platformę w 15 dodatkowych krajach europejskich, zabierając nas do 61 terytoriów na całym świecie. Realizujemy naszą strategię, aby dotrzeć bezpośrednio do konsumentów na całym świecie, co w połączeniu z naszymi ukochanymi treściami zapewni nam skalę niezbędną do bycia jedną z najlepszych globalnych platform streamingowych. – powiedział w oświadczeniu Johannes Larcher, szef HBO Max International.

HBO Max został wprowadzony na rynek w Stanach Zjednoczonych w maju 2020 roku, zeszłego lata rozpoczął globalne wprowadzanie na rynki Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a następnie po raz pierwszy w Europie w krajach skandynawskich i Hiszpanii. WarnerMedia, obecnie dostępny w 46 krajach, planuje kontynuować ekspansję HBO Max w 2022 roku. Według informacji udostępnionych przez spółkę macierzystą AT&T HBO, w tym HBO Max, dociera teraz do 73,8 miliona abonentów na całym świecie.

Ile będzie kosztował HBO Max?

HBO Max będzie kosztował 29,99 zł miesięcznie, czyli o o 5 zł więcej niż HBO Go. Z okazji premiery HBO, przygotowało jednak 33-proc. zniżkę, z której będzie można skorzystać do końca marca. Dotychczasowi użytkownicy HBO GO, zostaną automatycznie przeniesieni do nowej usługi i będą płacili 19,99 zł miesięcznie.

Jakie filmy i seriale na HBO Max?

W ofercie HBO Max zostaną udostępnione przede wszystkim filmy i seriale wytwórni Warner Bros., DC, HBO (w tym oryginalne produkcje) i Cartoon Network. Filmy WB będą pojawiać się na platformie już 45 dni po premierze kinowej.

HBO Max vs Disney Plus

Informacje o planach ekspansji HBO Max pojawiają się zaledwie kilka dni po tym, jak własne ambicje w tym zakresie ogłosił Disney. Disney+ jeszcze w tym roku zostanie wprowadzony w 42 dodatkowych krajach i 11 terytoriach w Europie (także w Polsce), na Bliskim Wschodzie i w Afryce roku, a to sprawia, że sytuacja na rynku zrobi się bardzo interesująca. HBO Max i Disney+ przez ostatnie kilka lat rywalizowały z Netfliksem, Amazon Prime Video i kilkoma innymi usługami przesyłania strumieniowego, które w Polsce mogą uchodzić za niszowe.

Rozgrywka między HBO Max i Disney Plus tylko zaogni sytuacje. Ten drugi przeskakuje bowiem o kilka pól do przodu, Podczas gdy Netfliksowi zajęło dwa lata, by zdobyć 10 milionów subskrybentów. Disney+ zrobił to... w 24 godziny.

It. Is. Time. From Snow White and the Seven Dwarfs to The Mandalorian, check out basically everything coming to #DisneyPlus in the U.S. on November 12.



Pre-order in the U.S. at https://t.co/wJig4STf4P today: https://t.co/tlWvp23gLF pic.twitter.com/0q3PTuaDWT — Disney+ (@disneyplus) October 14, 2019

HBO Max miał z kolei bardzo powolny start i - by ocenić czy liczby się zgadzają - musi wejść do większej liczny krajów. szanse ma jednak niemałe, bo - choć od czasów gdy w każdy poniedziałek dyskutowaliśmy o Grze o Tron trochę minęło, to inne produkcje oryginalne z stajni HBO wciąż budzą zainteresowanie. A w wojnach streamingownych to dobry content napędza wzrost.