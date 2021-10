Helios wspiera fundację DKMS. Oto nowa kampania

kino, sala, rozrywka, fot. derks24, pixabay

13 października przypadał Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku – to idealny moment na refleksję dotyczącą chorób krwi, a także okazja do stania się dawcą. Sieć kin Helios angażuje się w promocję działań Fundacji DKMS, emitując w swoich kinach na terenie całej Polski materiały reklamowe przybliżające widzom ten niezwykle ważny temat. Dodatkowo, na terenie warszawskiego kina Helios w Blue City w najbliższą sobotę, 16 października działać będzie specjalny punkt informacyjny.

"Znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku" to misja Fundacji DKMS, która trwa w Polsce nieprzerwanie od 13 lat. Wspiera ją ponad 1 700 000 Polaków, którzy postanowili zarejestrować się w Fundacji. Sieć kin Helios popiera tę misję w 100%, dlatego już w najbliższą sobotę zaprosi kinomanów wybierających się do warszawskiego kina w Blue City do odwiedzenia punktu informacyjnego znajdującego się na terenie obiektu, w którym dowiedzą się, jak dołączyć do grona potencjalnych dawców.

W Polsce średnio co 40 minut ktoś dowiaduje się o tym, że choruje na nowotwór krwi. Choroba dotyka zarówno dorosłych, jak i dzieci, a przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych wielokrotnie stanowi operację ratującą życie. Dlatego tak istotne jest podnoszenie świadomości w tym zakresie, a jednocześnie poszerzanie bazy osób, wśród których można szukać potencjalnych dawców.

Szczegółowe informacje na temat działalności Fundacji DKMS, a także wyczerpujące wskazówki, jak zaistnieć w bazie dawców i kto dokładnie może dawcą zostać, dostępne są na stronie DKMS. Dobrym wstępem do poszerzenia wiedzy będzie również wizyta w punkcie informacyjnym na terenie warszawskiego kina Helios, do którego sieć zaprasza już w najbliższą sobotę, 16 października.

