Higiena jamy ustnej Polaków. Medicover Stomatologia rozpoczyna kampanię wraz z influencerami

Koncertem Reni Jusis Medicover Stomatologia zainaugurował w Gdyni współpracę z influencerami. Marka po raz pierwszy sięga po tego typu kooperację. Youtuberzy, instagramerzy i tiktokerzy będą wspierać działania edukacyjne Medicover Stomatologia, w tym kampanie produktowe oraz te poświęcone higienie i problemom zdrowotnym. Wśród twórców internetowych współpracujących z marką można znaleźć m.in.: Tomka Torresa - muzyka zespołu Afromental, Paulinę Łabę – znaną z programu „Power Couple” TVN i modelkę Karolinę Kuczyńską.

Pracy przed infuencerami będzie sporo. Z badań przeprowadzonych przez pracownię Zymetria dla Medicover Stomatologia wynika, że Polacy wciąż są na bakier z higieną jamy ustnej, myjąc zęby mniej niż 2 razy dziennie. Efekt: jesteśmy najmniej uśmiechniętym narodem Europy.

– Już niedługo followersi będą mogli zobaczyć, jak bardzo zmieniło się leczenie stomatologiczne w Polsce – począwszy od wnętrz gabinetów, przez technologię, na bezbolesnym leczeniu kończąc. Co więcej, rozprawimy się też z całą serią stomatologicznych „fake newsów”, jakie każdego dnia pojawiają się w sieci i mają miliony odsłon – mówi Marta Halska.

Jak wynika z danych Medicover Stomatologia, aż 48% Polaków wstydzi się swoich zębów, a 68% nie jest nawet świadomych tego, że leczenia wymaga przynajmniej jeden ząb. Powszechne są też rozległe ubytki. Niestety wciąż aż 43% deklaruje, że to strach powstrzymuje ich od leczenia.

– Jak powinna wyglądać codzienna higiena? W tym naprawdę można się pogubić, patrząc na ilość produktów dostępnych w aptekach i drogeriach, a także na liczbę „porad” w sieci. Naszymi działaniami w kanałach społecznościowych chcemy uporządkować tę wiedzę i pokazać ją w przystępny sposób, bez zadęcia i pouczania czy straszenia. Podobnie jest z leczeniem. Nadal pokutuje przekonanie, że leczenie próchnicy boli, aparat na zęby przeszkadza, a jak znieczulenie, to tylko strzykawką. To stereotypy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tymczasem dentystyka ruszyła do przodu. Leczenie jest naprawdę bezbolesne, aparaty niewidoczne dla oka, a pacjent w gabinecie ma wybór między znieczuleniem tradycyjnym, a komputerowym – mówi Marta Halska.