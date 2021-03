Huawei AppGallery chwali się danymi za 2020 rok. To jeden z trzech największych sklepów z aplikacjami na świecie

huawei, smartfon, fot. farukgarib14, pixabay

Wzrost liczby pobrań aplikacji aż o 83% do 384 miliardów w 2020 roku i wzrost liczby aktywnych użytkowników o jedną trzecią – to najnowsze dane prezentujące globalny rozwój Huawei AppGallery, jednego z trzech największych sklepów z aplikacjami na świecie. Huawei odnotował też rekordowy, ponad dwukrotny wzrost liczby aplikacji w pełni zintegrowanych z ekosystemem marki.

AppGallery to kluczowy element budowanego przez Huawei ekosystemu Huawei Mobile Services, dostępnego w smartfonach i tabletach nowej generacji. Każdego miesiąca ze sklepu korzysta średnio ponad 530 milionów aktywnych użytkowników w skali globalnej, co w 2020 roku stanowiło wzrost o 33% wobec roku poprzedniego. Oznacza to, że AppGallery jest jednym z trzech największych sklepów z aplikacjami na świecie.

- Pod koniec 2019 roku na całym świecie było 25 krajów, które mogły pochwalić się milionem aktywnych użytkowników AppGallery. Obecnie są to już 42 państwa. Silny wzrost liczby aktywnych użytkowników sklepu notujemy na rynkach w Europie, Ameryce Łacińskiej, Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce – powiedział Zhang Zhe, Dyrektor Globalnych Partnerstw i Rozwoju Ekosystemu w Huawei Consumer Business Group.

Aplikacje zintegrowane z ekosystemem marki

Huawei odnotował też rekordowy wzrost liczby aplikacji zintegrowanych z ekosystemem marki – o 118% w ujęciu rocznym. Liczba w pełni funkcjonalnych aplikacji, z których mogą korzystać użytkownicy najnowszych smartfonów i tabletów marki opartych o ekosystem HMS, wynosi już 120 tysięcy.

Huawei zaprezentował również informacje dotyczące współpracy z programistami oraz twórcami aplikacji. W skali globalnej marka współpracuje z ponad 2,3 miliona deweloperów, co oznacza wzrost o 77% w 2020 wobec 2019 roku. Współpraca z deweloperami przełożyła się na przyrost dostępnych w AppGallery aplikacji, a w szczególności gier mobilnych. Liczba gier udostępnionych w AppGallery w 2020 roku była ponad pięciokrotnie wyższa niż rok wcześniej. Użytkownicy sklepu mogli cieszyć się premierami takich produkcji jak AFK Arena, Asphalt 9: Legends i Clash of Kings.

W skład ekosystemu Huawei Mobile Services, oprócz AppGallery, wchodzą takie usługi jak Chmura, Przeglądarka i Motywy. Kluczem do ekosystemu HMS jest ID Huawei, czyli cyfrowy identyfikator użytkownika umożliwiający szybki i łatwy dostęp do usług na urządzeniach Huawei.