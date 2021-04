Iga Świątek w nowej kampanii wizerunkowej PZU

Iga Świątek, kampania, fot. PZU

Ruszyła kampania wizerunkowa PZU. Udział w niej po raz pierwszy bierze, obecnie jedna z najsłynniejszych polskich tenisistek - Iga Świątek. Triumfatorka wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa przekonuje, że każde zwycięstwo zaczyna się od dobrej strategii, a w życiu warto mieć też solidne wsparcie. Jest to nawiązanie do współpracy tenisistki z największym polskim ubezpieczycielem, która rozpoczęła się w lutym 2021 roku.

– PZU to mój strategiczny sponsor i ogromne wsparcie dla mojej pracy jako tenisistki. To partnerstwo daje mi poczucie bezpieczeństwa, które jest nieocenione w tak dynamicznym i wymagającym sporcie, jakim jest tenis, gdy przebywa się w podróży przez większość roku, a kalendarz turniejów czy treningów potrafi się zmieniać z dnia na dzień. Wsparcie PZU pozwala mi skupić się na efektywnej pracy oraz ustabilizowaniu mojej formy i pozycji w seniorskim tourze, w którym gram od tak niedawna – mówi Iga Świątek

Kampania wizerunkowa PZU ruszyła 8 kwietnia i potrwa do końca maja. Adresowana jest do osób, które, tak jak Iga Świątek, mają plan na życie, ciężko pracują by go zrealizować, ale w nieprzewidzianych sytuacjach chcą liczyć na wsparcie solidnego partnera.

Spoty reklamowe 30- i 45-sekundowe będą emitowane w największych stacjach telewizyjnych oraz w internecie, gdzie komunikacja opiera się na wykorzystaniu formatów wideo oraz reklamy banerowej. Kampania powstała we współpracy z Agencją Warszawa, a spot reklamowy to dzieło reżysera Dobromiła Sudaka. Za produkcję odpowiedzialny był PAPAYA Films. Planowanie i zakup mediów zrealizował dom mediowy Sigma BIS.

Strategia grupy PZU

Spot do kampanii wizerunkowej ubezpieczyciela nieprzypadkowo zbiega się z prezentacją nowej strategii grupy PZU na najbliższe cztery lata. Kierunki swoich działań, przełomowe inicjatywy i innowacyjne projekty największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej ogłosiła 25 marca.

– W naszej kampanii pokazujemy, że PZU jest nowoczesną, profesjonalną i konsekwentną w działaniu organizacją. Nie boimy się wyzwań, ciężko pracujemy i dążymy do celu, grając fair play. To sprawia, że ufają nam miliony klientów, którzy mogą skupić się na realizowaniu swoich potrzeb mając u boku pewnego i sprawdzonego partnera jakim jest PZU – mówi Anna Plakwicz, dyrektor zarządzająca ds. marketingu, sponsoringu i prewencji PZU.

