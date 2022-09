Kombinacja daty urodzin, imienia dziadka i adresu, a może fragment teksu ulubionej piosenki - to dylematy osób wymyślających hasła dostępu do poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych czy bazy danych.

Specjaliści od bezpieczeństwa zalecają stosowanie silnych unikalnych haseł. Problem polega na tym, że trudne hasła nie mogą być wygodne. Wręcz przeciwnie - muszą być długie i złożone. W związku z tym wpisywanie haseł kilkanaście razy dziennie, resetowanie, a następnie wymyślonych wariantów nie tylko zabiera mnóstwo czasu, ale jest bardzo męczące.

- Według badania Openwave Mobility ludzie marnują ponad 12 godzin każdego roku na samo zajmowanie się hasłami. Oznacza to pół dnia każdego roku lub pięć dni co 10 lat. Zmęczenie wywołane ustalaniem haseł obniża produktywność pracownika, szacuje się, że jest to 480 dolarów rocznie na jednego pracownika. Jednak najgorsze jest to, że podirytowani użytkownicy szukają skrótów, co niweczy główny cel silniejszych haseł, czyniąc je mniej bezpiecznymi - mówi Mariusz Politowicz z firmy Marken.

Menedżer haseł pozwala oszczędzić mnóstwo czasu