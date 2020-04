ING oraz #zdalnidopomocy pokazują, jak załatwić sprawy przez internet

reZi, zdalnidopomocy, fot. ING

ING Bank Śląski zaprosił do akcji #zdalnidopomocy znanych twórców internetowych. W ramach kampanii pokazują oni tym mniej zdalnym, jak ogarnąć sprawy w internecie, bez wychodzenia z domu. Inicjatywa rozpoczęła się 14 kwietnia

Według badania COVID-19 Monitor rośnie zainteresowanie Polaków korzystaniem z sieci. Z jednego z najpopularniejszych serwisów społecznościowych korzystało aż o 34% więcej Polaków w stosunku do poprzedniego miesiąca. Z kolei według badania Kantar zrealizowanego w dniach od 14 do 19 marca, aż 77 % badanych preferowało również płatności bezgotówkowe. Jednocześnie ponad połowa Polaków deklaruje chęć korzystania z bankowego serwisu internetowego, a aż 66% korzysta lub zamierza korzystać z płatności kartowych i aplikacji - wskazuje badanie Omnibus, zrealizowane przez 4P Research Mix w dniach od 25 do 27 marca.

- W ING wspieramy ten trend, ale nie chcemy też aby ktokolwiek czuł się wykluczony. Wiemy, że internetowi właśnie teraz mogą pomóc tym mniej zdalnym, dlatego do naszej akcji #zdalni do pomocy zaprosiliśmy znanych twórców i youtuberów. W naturalny sposób pokazują, jak być samodzielnym w świecie internetowym. Inspirują również innych do bycia pomocnym nawet jeśli jesteśmy daleko - powiedziała Barbara Pasterczyk, Dyrektor Banku odpowiedzialna za komunikację marketingową w ING Banku Śląskim.

W akcji #zdalnidopomocy ING zachęca do wspierania tych, którzy gorzej odnajdują się w internetowej rzeczywistości. Podpowiada m.in. jak nauczyć się:

bankować online;

robić zakupy w internecie;

zainstalować aplikację;

Do udziału w akcji zachęcają Młodzi Zdalni, którzy świetnie radzą sobie w warunkach online i podpowiadają, jak nauczyć tych mniej zdalnych ogarniać świat online. Wśród nich są:

reZi (prowadzi kanał gamingowy);

Naruciak (publikuje parodie filmów i programów);

Poszukiwacz (komentuje najbardziej popularne filmiki w internecie);

Aleksandra Żuraw (publikuje materiały o tematyce kobiecej);

Katarzyna Gandor (prowadzi kanał naukowy);

Sylwia Lipka (publikuje lifestylowe vblogi);

Adrianna Skon (publikuje filmiki pogadanki i testuje produkty).

ING Bank Śląski zachęca do udziału w akcji #zdalnidopomocy również w radiu. Teraz także w odsłonie edukacyjnej. W Niezbędniku Radia ZET zaproszeni goście wymieniają się swoimi doświadczeniami w zdalnym załatwianiu spraw. Zaczynając od założenia Profilu Zaufanego i przetestowania jego wszystkich możliwości, a kończąc na bankowaniu na kanapie, przez aplikację. Audycjom towarzyszą spoty reklamowe „Jak pomóc bliskim na odległość”.

ING przygotował materiały, w których przypomina jak wiele spraw można załatwić z bankiem online, bez wychodzenia z domu oraz daje przydatne wskazówki jak to robić bezpiecznie w obecnym czasie. Na stronie znajdują się także filmiki instruktażowe oraz prosty przewodnik po bankowaniu w aplikacji Moje ING mobile na telefon - swego rodzaju podręcznik dla początkujących, który krok po kroku pokazuje jak zainstalować aplikację i skorzystać z jej podstawowych funkcji.