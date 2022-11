InPost poszerza portfolio międzynarodowych firm, które umożliwiają swoim klientom dostęp do formy dostawy, jaką jest sieć paczkomatów - do grona partnerów firmy dołączyło Zalando.

Już teraz klienci platformy mogą odbierać swoje zakupy za pośrednictwem urządzeń paczkomatów. Polska jest pierwszym krajem, w którym klienci Zalando mogą skorzystać z usług świadczonych przez Grupę InPost.

Zalando to jedna z wiodących europejskich platform modowych i lifestylowych, posiadająca ponad 50 milionów klientów z 25 krajów. Dzięki nawiązanej współpracy, klienci Zalando będą mogli otrzymywać swoje paczki nie tylko z wykorzystaniem usług kurierskich InPost, ale także sieci urządzeń Paczkomat.

- Jestem przekonana, że rozpoczęta z początkiem listopada współpraca dwóch kluczowych firm w swoich sektorach, Zalando i InPost będzie udana. Zalando od zawsze skutecznie tworzy przyjazną, wygodną dla konsumenta przestrzeń zakupową, która wpisuje się w klientocentryczne podejście InPost w oferowaniu szybkich i ekologicznych dostaw poprzez paczkomat. Jak wskazuje stworzony przez Gemius raport na temat branży e-commerce, uwzględnienie urządzeń paczkomat jako formy dostawy motywuje klientów do skorzystania z oferty, co ma szczególne znaczenie w okresach zintensyfikowanych zakupów konsumenckich jak na przykład listopadowy Black Friday, czy w momencie poszukiwania gwiazdkowych prezentów. Uwzględnienie w łańcuchu dostaw Zalando sieci maszyn paczkomat oraz usług kurierskich InPost jest dla nas potwierdzeniem, że nie tylko konsumenci uważają to za komfortową formę dostawy. Także wiodące międzynarodowe firmy dostrzegają korzyści z usług świadczonych przez InPost. Nawiązanie współpracy z Zalando jest przykładem takiego uznania dla jakości usług InPost – podkreśla Dagmara Brzezińska, wiceprezes zarządu InPost.