InPost ma już 9 tys. paczkomatów. Firma chwali się również innymi inwestycjami

Rafał Brzoska, prezes InPost, fot. InPost

InPost rozbudował infrastrukturę Paczkomatów do ponad 9000 lokalizacji. Maszyna nr 9000 stanęła we wsi Wysocko Małe, koło Kalisza – gdzie mieszka około 1300 osób. Paczkomaty są już dostępne w 16 największych miastach w Polsce, 23 miastach o liczbie do 200 tys. mieszkańców, 46 miastach do 100 tys., 138 miastach do 50 tys., 728 miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz 1823 wsiach.

W ramach rozbudowy infrastruktury InPost uruchomił również drugą po sortowni w Piotrkowie Trybunalskim centralną sortownię w podwarszawskim Mszczonowie. Ponadto firma podpisała umowę na instalację 880 nowych Paczkomatów przy placówkach sieci Delikatesy Centrum, organizowanej przez Grupę Eurocash.

- Bardzo szybko rozbudowujemy naszą infrastrukturę – ale pilnujemy, by na paczkomatowej mapie Polski były zarówno duże i średnie miasta, jak też małe miejscowości i wsie. Dziś Paczkomaty InPost są równie intensywnie wykorzystane właśnie w takich miejscach. Dostajemy też setki kolejnych zgłoszeń z całej Polski z prośbami o instalację kolejnych maszyn. Bez względu na to, gdzie mieszka nasz klient, ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług InPostu. Tym samym likwidujemy zapóźnienie technologiczne mniejszych miejscowości i dajemy im dostęp do usług na takim samym poziomie, do jakiego przywykli mieszkańcy największych polskich metropolii. Jest to szczególnie istotne właśnie teraz, podczas drugiej fali pandemii, gdyż Paczkomaty to bezpieczna forma dostaw zakupów – zwraca uwagę Rafał Brzoska, prezes InPost.

InPost inwestuje także w ekologiczny transport. Firma rozszerzyła swoją flotę samochodów elektrycznych o 40 nowych Nissanów e-NV200 XL Voltia i zapowiada zakup kolejnych. Samochody zapewniają zasięg do 200 km w mieście, 8m³ przestrzeni ładunkowej oraz ładowność 580 kg.

Paczka w Weekend

InPost wprowadził też usługę „Paczka w Weekend” – z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na usługi paczkomatowe. Umożliwia ona dostawy do Paczkomatów także w soboty i niedziele – koszt usługi to 4,99 zł brutto. W ramach „Paczki w weekend” przesyłki są dostarczane do klientów w weekend, jeśli nadanie (czyli przekazanie paczki do Paczkomatu lub POP albo złożenie zlecenia na odbiór przez kuriera), nastąpi w sobotę do godziny 13:00.

InPost i Poczta Polska

Liczba Paczkomatów (9000 urządzeń w Polsce) przekroczyła skalę placówek własnych Poczty Polskiej (4600). Paczkomaty InPost dostępne są w Polsce także przy sklepach: Dino, Lidl, Kaufland, sieci sklepów Delikatesy Centrum organizowanych przez Grupę Eurocash, a także w Centrach Handlowych Auchan. InPost podpisał również umowę z siecią sklepów Auchan na dostawę Lodówkomatów oraz usługę dostaw door-to-door. Funkcjonalności maszyn InPost pozwalają na bezpieczne przechowanie i odbiór żywności, napojów oraz mrożonek zamówionych przez Internet w Auchan Direct. Według badań Kantar TNS aż 40% kupujących w sieci chce odbierać zakupy spożywcze w Paczkomatach InPost.

Paczkomaty InDoor oraz Urząd24

Ponadto InPost uruchomił Paczkomaty InDoor, przeznaczone specjalnie do instalacji wewnątrz budynków. Dzięki Paczkomatom InDoor właściciele nieruchomości zapewniają swoim mieszkańcom i najemcom najkorzystniejszą i najpopularniejszą opcję odbioru zakupów. Jednocześnie przyciągają okolicznych mieszkańców do danej lokalizacji – co pozwala generować dodatkowe zyski sklepom i punktom usługowym.

InPost wprowadza systematycznie nowe usługi – w 2020 roku uruchomił specjalistyczne Paczkomaty® Urząd 24, które przekazał na potrzeby Urzędów Miasta w Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim, Nowym Targu, Wołominie oraz Koszalinie. Pozwolą one mieszkańcom załatwiać sprawy urzędowe bez potrzeby wchodzenia do budynku i bezpośredniego kontaktu z urzędnikami. Planowane są kolejne instalacje maszyn przy urzędach w całej Polsce – InPost prowadzi rozmowy z kilkudziesięcioma miastami.

Aplikacja mobilna i chatbot

Każdą przesyłkę z Paczkomatu® InPost można odebrać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej do zdalnego otwierania skrytek. Aplikacja ma już 4 miliony aktywnych użytkowników i notuje kilkaset tysięcy zdalnych otwarć dziennie. Oprogramowanie było na podium listy pobrań w sklepach Google Play i Appstore przez 8 tygodni. Dzięki aplikacji, przy jednym Paczkomacie przesyłki może odbierać wiele osób naraz. InPost umożliwi też niedługo nadawanie przesyłek za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie.

W ramach strategii cyfryzacji z InPost można skontaktować się teraz także za pomocą Google Asystenta. Rozmowę zaczyna się od wywołania bota o nazwie ChatBot Mat frazą „Porozmawiaj z InPost”. Klienci mogą zapytać m.in. o status przesyłki, najbliższy Paczkomat, a także nowość – numer do kuriera. Ten sam Bot jest dostępny także na Messengerze, wraz ze wszystkimi swoimi funkcjonalnościami.

Popularna forma dostawy

Według raportu Gemius Paczkomaty są najczęściej wybieraną formą dostawy – wyprzedziły kurierów. Taki typ dostawy towaru preferuje aż 61% kupujących w Internecie. Oznacza to wzrost popularności usługi wśród internatów aż o 9 punktów procentowych w porównaniu do wyników raportu za 2019 rok. Po raz pierwszy w historii Paczkomaty pobiły w popularności dostawy kurierem, które wybiera 55% badanych – jest to pierwszy tego typu wynik na świecie. Ponadto, aż 68% badanych deklaruje, że możliwość odbioru zakupów przez urządzenia InPost motywują ich do zakupów w konkretnym sklepie internetowym – jest to wzrost o 7 punktów procentowych więcej z roku na rok.