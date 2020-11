Instagram eksperymentuje ze słowami kluczowymi.

Instagram | fot. Alex Holyoake | Unsplash

Firma ogłosiła dziś, że anglojęzyczni użytkownicy w sześciu krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Irlandii i Kanadzie, będą mogli przeszukiwać platformę za pomocą słów kluczowych, a nie wyłącznie - jak dotychczas - używając hashtagów lub wyszukując konkretne konta. A to oznacza kolejny algorytm, który będą musieli "rozgryźć" SEO-wcy.

Póki co nie jest jednak jasne, w jaki sposób usługa będzie określa, o czym jest wpis, a wiec - jak będzie dopasowywać słowa kluczowe. Rzecznik firmy twierdzi, że zespół bierze pod uwagę „szereg czynników”, w tym „rodzaj treści, podpisy, datę publikacji”, a także wykorzystuje "systemy uczące się, aby znajdować treści o najwyższej jakości"

Zmiana sposobu wyszukiwania to duży przełom na Instagramie, który zawsze był umiarkowanie skuteczny, jeśli chodzi o podsuwanie użytkownikom treści, które mogłyby ich zainteresować. Czy teraz się to zmieni? Na razie nie wiadomo, choć przedstawiciele firmy studzą entuzjazm, wskazując, że „wyszukiwanie jest ograniczone do tematów ogólnych i słów kluczowych, które są objęte wytycznymi dla społeczności Instagrama”.

A jak wprowadzenie wyszukiwania opartego na frazach kluczowych wpłynie na aktywności marketingowe na Instagramie?

Od kilku dni mówi się o tym, że Instagram wprowadził nową funkcję (na razie w krajach anglojęzycznych, np. w USA, Wielkiej Brytanii i Irlandii)- wyszukiwanie po słowach kluczowych. Jeśli rozwiązanie niebawem pojawi się także w Polsce, jako odbiorcy uchronimy się od napływu postów, które nie mają żadnego związku z tematem np. dekorowania wnętrz, a są wrzucone do tego samego "worka", tylko dlatego, że twórca postu użył takiego hashtagu. Działa to również w drugą stronę - zyskamy dostęp do wartościowych kont, których publikacje zajmują się np. niszową tematyką (np. wędkowania), mimo że twórcy nie stosują hashtagów w opisach zdjęć.

Konrad Bąk

SEM Specialist

RESULT MEDIA

Facebook, który jest właścicielem Instagrama, na bieżąco wprowadza innowacyjne rozwiązania, by rozwijać swoje imperium mediów społecznościowych. Wprowadzenie wyszukiwania opartego na frazach kluczowych na Instagramie da użytkownikowi większe możliwości poruszania się po portalu, a tym samym zwiększy prawdopodobieństwo dotarcia do określonych, wartościowych dla niego treści.

Jak mogą to wykorzystać reklamodawcy? Przede wszystkim może to pozytywnie wpłynąć na jakość zasięgu, który jest generowany przy postach sponsorowanych, oraz poprawić sprzedaż i zwiększyć zwrot z inwestycji.Niestety, nie wiemy, jak Facebook będzie wykorzystywał dane na temat wyszukiwań na Instagramie. Mogłyby one pomóc w lepszej segmentacji użytkowników do grup odbiorców dostępnych dla reklamodawców. Algorytmy Facebooka będą mogły wykorzystywać dodatkowe bardzo konkretne informacje, dzięki czemu grupy będą bardziej dopasowane do profilu użytkownika.

Nie wiemy również, czy rozwiązania te zostaną wprowadzone do formatu reklamowego Instagrama w Business Facebook, który ma mniej opcji placementów w porównaniu z Facebookiem.

Warto jednak zwrócić uwagę, że implementacja wyszukiwania opartego na frazach kluczowych na Instagramie może wpłynąć na rozwój obszaru SEO w tym serwisie społecznościowym. Wcześniej był on ograniczony głównie do dodawania hashtagów. Teraz marketerzy SEO muszą poznać zupełnie nowy algorytm i nauczyć się jego funkcjonowania oraz optymalizacji materiałów, co pozwoli na lepsze wykorzystanie jego możliwości.

Rozwiązanie to na razie zostało wprowadzone w krajach anglojęzycznych, m.in. Wielka Brytania, USA, Irlandia czy Kanada. Na zmiany w Polsce będziemy musieli pewnie chwilę poczekać.